Policía abate a dos presuntos delincuentes tras enfrentamiento en carretera de La Libertad

Los supuestos delincuentes estaban a bordo de esta mototaxi cuando fueron intervenidos.
Los supuestos delincuentes estaban a bordo de esta mototaxi cuando fueron intervenidos. | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los sujetos iban a bordo de una mototaxi. Otros dos acompañantes que iban en la misma unidad resultaron heridos y detenidos por las autoridades.

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos y otros dos resultaron heridos tras enfrentarse con unos policías en la carretera al distrito de Chao, en la provincia de Virú, región La Libertad.

El coronel PNP Jesús Hidalgo Monroy, jefe de la División Policial de Virú, informó para RPP que un grupo de efectivos, que había sido alertado de asaltos en la carretera, detectó una actitud sospechosa de personas que iban a bordo de un mototaxi.

Según Hidalgo Monroy, los policías les ordenaron detenerse, pero los sujetos no hicieron caso y dispararon. Los efectivos repelieron el ataque y tras ello dos de los hombres que iban en la unidad murieron. 

Los que resultaron heridos fueron derivados al Hospital de Virú donde reciben atención médica bajo custodia policial.

