Trujillo: PNP incauta 28 kilos de droga ocultos en paquetes abandonados por pasajero en agencia de viaje

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó 28 kilos de droga que se encontraban ocultos en paquetes que fueron abandonados por un pasajero en una agencia de viajes ubicado en el interior del Terrapuerto de Trujillo, en La Libertad, según informó la Región Policial.

El pasajero, que es buscado por las autoridades, había adquirido un boleto de viaje con destino hacia Barranca, en Lima, ciudad a la que -presuntamente- tenía planeado trasladar la mercancía.

A su llegada al terminal trujillano, los efectivos de la Comisaría de Moche encontraron costales de polietileno de color amarillo con rayas verdes y naranja, y otro con rayas rojas, azules y amarillo.

Hallazgos

En el interior de los costales, los efectivos de la PNP encontraron 13 paquetes con marihuana en forma ovoide. Estos estaban forrados con bolsas y plástico transparente para pasar desapercibidos.

Tras el hallazgo, la mercancía incautada fue derivada a la unidad especializada como prueba del delito.

Por su parte, los investigadores ya analizan el registro de la agencia de viaje y las direcciones consignadas.