Partido de fútbol de la liga distrital de Trujillo terminó en bronca entre jugadores y árbitros [VIDEO]

Jugadores y árbitros protagonizan bronca en partido de fútbol de la liga distrital de Trujillo [VIDEO]
El partido enfrentó a las escuadras de Sevilla Trujillo y E.O.F. Universitario de Deportes, en el estadio Chan Chan, la mañana del último domingo. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La gresca se generó a partir de los airados reclamos por un supuesto penal no cobrado en el encuentro que se disputó en el Estadio Chan Chan.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un encuentro de fútbol de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo, en la región La Libertad, terminó en una gresca entre jugadores y árbitros, según reportaron los espectadores al Rotafono de RPP.

El partido enfrentó a las escuadras de Sevilla Trujillo y E.O.F. Universitario de Deportes, en el estadio Chan Chan, la mañana del último domingo.

Según las imágenes, la bronca se originó luego de una airada discusión verbal entre los jueces y los futbolistas de E.O.F. Universitario de Deportes, tras un supuesto penal no sancionado.

Efectivos de la Policía Nacional se vieron obligados a intervenir haciendo uso de la fuerza, mientras entre jugadores, cuerpo técnico y miembros de la terna arbitral continuaban con las provocaciones. 

A través de su madre, uno de los futbolistas, de 17 años, denunció a uno de los jueces por agresión, por lo que su estado físico será analizado por el médico legista para el desarrollo de la investigación. En tanto, los árbitros señalaron a RPP que también iniciarán acciones legales por el conflicto.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la organización respecto a las acciones a tomar frente a esta situación.

El partido significaba el retorno de este torneo de ascenso, luego que un día antes las autoridades anunciaran de manera oficial el otorgamiento de los permisos para el desarrollo de los cotejos.

