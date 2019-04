Este es uno de los platos típicos más importantes en el norte del país. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

El plato típico de Moche, distrito ubicado a 15 minutos de Trujillo (región La Libertad), tiene un nombre celestial: la sopa teóloga. Muchos turistas que llegan desde diversas partes del Perú quedan rendidos ante la delicia de este tradicional potaje de Semana Santa.

"Este es una plato bandera en Moche,muy agradable para el paladar de los turistas. Invito a los visitantes a probar nuestra gastronomía", expresó la cocinera Flor Castillo, doña Flor, considerada embajadora de la sopa teóloga.

Esta delicia, llamada por algunos "la sopa de los dioses", tiene como ingredientes a la pavita criolla, la manteca de chanco, aceite vegetal, cebolla hoja colorada, aceituna negra, huevos sancochados, perejil fresco, zarandaja sancochada, rosca de manteca y azafrán, pan frío de piso y garbanzo sancochado.

Así como el tomate boca de chisco o silvestre, ají, uña de gavilán, sal, cabrito de leche, aceite vegetal, orégano, arroz de primera, culantro fresco, comino, pimienta negra molida, aji panca colorada y amarilla, y aji escabeche fresco, cebolla de cabeza, chicha de jora y ajos molidos.

Jorge Sánchez, el reconocid chef de Moche, señala que sin los 29 insumos "no sale exquisito el plato". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

El chef Jorge Sánchez Ipanaqué, con más de 50 años de experiencia en la cocina de Moche, precisó que sin los 29 insumos, el plato no sale exquisito. "Si no le ponemos en el guiso el pan, el azafrán, la manteca de chancho, no sancochamos la pava con garbanzaods, perejiles frescos y cebolla, no saldrá un sabor agradable. No uso sibarita, ni ajinomoto" , reveló don "Chicha", como le conocen sus amigos.

La sopa teóloga es un plato emblema en Trujillo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

El cocinero Jorge Sánchez narró que en un inicio al sopa teóloga se preparaba en los conventos, luego se popularizó extendiéndose su consumo en reuniones familiares como matrimonios. "Esta compartido en dos partes: el guiso de pan y la presa de cabrito representa a la mujer mochera, mientras que el pepián de arroz y la presa de cabrito simboliza al hombre trabajador, al hombre de campo", anotó.

La sopa teóloga fue declarada plato típico de Moche hace 11 años. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Premios

La sopa teóloga fue premiada en Mistura en la edición 2010, categoría Secretos de Familia. Dos años antes, fue declarada plato típico de Moche por el, antes, Instituto Regional de Cultura y el Gobierno Regional de La Libertad.

Este plato fue premiado en el 2005 en el concurso gastronómico Comidas Típicas del Perú, organizado por Radio Programas del Perú a través del programa La Divina Comida.