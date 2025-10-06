Trujillo: balean microbús con pasajeros cuando inciaba su ruta en un aparente caso de extorsión

Según testigos, dos hombres a bordo de una moto estuvieron siguiendo a la unidad y en un punto de la avenida Miguel Grau realizaron los disparos. La Policía informó que no se han reportado heridos y que las primeras diligencias indican que el hecho responde a un caso de extorsión.

La Policía Nacional del Perú informó que un microbus, con pasajeros a bordo, de la empresa Esperanza Express que iniciaba su ruta ha sido baleado en el centro poblado El Milagro, en el distrito trujillano de Huanchaco, en la región La Libertad.

El vehículo sufrió el impacto de cuatro balas, dos de ellas en la luna del conductor y las otras al lado derecho del vehiculo, cerca a la puerta de ingreso.

Según testigos, dos hombres a bordo de una moto estuvieron siguiendo a la unidad y en un punto de la avenida Miguel Grau realizaron los disparos.

La Policía señaló que no se han reportado heridos y que las primeras diligencias indican que el hecho responde a un caso de extorsión.

Esta es la segunda vez es en el año que un micro de esta empresa ha sido atacado a balazos. El hecho anterior se registró en el mes de marzo.

Asimismo, este año, en la región La Libertad se han reportado diversos ataques a empresas de transportes, desde disparos, hallazgos de dinamitas, vehículos incinerados, así como al menos dos colectiveros que fueron asesinados a balazos en Trujillo.