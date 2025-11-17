Tío Winner: ¿quién es y qué se sabe del influencer que fue atacado en Trujillo el último fin de semana?

El creador de contenido conocido como “Tío Winner”, cuyo nombre real es Cristian Flores Villafranco, se convirtió nuevamente en noticia luego de sufrir un atentado a balazos la tarde del sábado 15 de noviembre en la ciudad de Trujillo. El ataque dejó un fallecido —su amigo— y abrió una nueva línea de investigación policial sobre las circunstancias que rodean su figura pública.

“Tío Winner” es un popular tiktoker trujillano que ha construido una comunidad numerosa a partir de transmisiones en vivo y videos en los que muestra un estilo de vida ostentoso: autos, ropa costosa y viajes.

Su contenido combina esta imagen con acciones sociales, como entrega de víveres y visitas a zonas vulnerables, lo que le ha generado una mezcla de apoyo y cuestionamientos.

Su exposición mediática ha estado acompañada de polémica. Reportes periodísticos lo han vinculado a presuntas actividades de extorsión, aunque él nunca ha reconocido relación alguna con bandas criminales. En los días previos al atentado, se supo que iba a realizar un evento público en Trujillo y que incluso había sostenido coordinaciones con Gerald Oropeza, personaje conocido por su historial judicial, lo que volvió a colocar su nombre en el debate público.

Así ocurrió el ataque

Cámaras de seguridad a las que tuvo acceso RPP registraron la llegada en auto del influencer a un edificio de la av. Miraflores. Segundos antes de ingresar al lugar, dos sicarios con el rostro cubierto, por una capucha y gorra, corren hacia el encuentro del grupo y les dispara a los lejos.

Otra de las cámaras captó que "Tío Winner" y un amigo logran ingresar rápidamente a la propiedad, mientras que Jair Méndez Vásquez fue alcanzado por los proyectiles y murió al instante.

El influencer recibió atención médica al interior del edificio, aparentemente por una raspadura de una de las balas, sin mayor riesgo, según informaron fuentes de Samu.

Por el momento se desconocen las causas del ataque. Primeras teorías policiales indican que pudo responder a una venganza contra el fallecido debido a que registra antecedentes por extorsión; sin embargo, no se descarta, que el atentado se dé por algún conflicto del influencer debido a que cuenta con denuncias por estafa.

Por otro lado, "Tío Winner" había anunciado un próximo partido de fútbol a través de redes sociales. Incluso por Tik Tok también anunció un encuentro deportivo con Gerald Oropeza y Christian Cueva.