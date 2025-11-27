San Isidro: capturan a hombre acusado de extorsionar a transportistas en la avenida Javier Prado

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial Lima (DIVPOL) Sur-1, capturó a un hombre acusado de ser el presunto recaudador de dinero proveniente de extorsiones a conductores de colectivos que operan principalmente en la ruta que va del distrito de La Molina a San Miguel, por la avenida Javier Prado (San Isidro).

Según las autoridades, el detenido, identificado como Adrián Vitanzo (39), se hacía pasar como vendedor de golosinas para acercarse a los transportistas informales y cobrarles cuotas diarias.

El coronel PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la DIVPOL Sur-1, detalló que este sujeto entregaba tickets a los conductores, quienes pagaban entre 5 y 10 soles. Asimismo, indicó que esto ocurría desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Durante la intervención, los efectivos incautaron dinero en efectivo, un celular y los tickets, los cuales eran utilizados por el detenido como control de los cobros ilegales.

Según información policial, Adrián Vitanzo ya registraba antecedentes por delitos como robo, hurto y tocamientos indebidos.

Las primeras investigaciones señalan que esta persona sería parte de una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas informales en diferentes puntos de la capital.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las diligencias correspondientes.