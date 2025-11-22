Nuevo atentado en Trujillo: investigan ataque con explosivos en predio donde se construye un edificio

Según pudo conocer RPP, una cámara de videovigilancia registró el momento en el que un hombre -vestido con una polera negra- venía montado en una bicicleta y suelta el presunto aparato explosivo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un nuevo atentado con explosivos que se registró anoche en un predio en la ciudad de Trujillo.

El hecho ocurrió en una obra de construcción de un edificio, ubicado en la cuadra 3 de la calle Cuba, en la urbanización El Recreo, que se encuentra a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad.

Según pudo conocer RPP, una cámara de videovigilancia registró el momento en el que un hombre -vestido con una polera negra- venía montado en una bicicleta.

Sin bajarse, suelta en una bolsa el presunto aparato explosivo, que detona a los pocos segundos.

La detonación causó alarma entre los vecinos de la urbanización, y el estruendo pudo escucharse a varios kilómetros a la redonda.

El atentado se registra a tan solo dos días de la promulgación de un nuevo estado de emergencia por 60 días para la provincia de Trujillo, esto luego de la visita del presidente de la República, José Jerí.