La Libertad Trujillo: denuncian que madre y sus gemelos murieron por presunta negligencia médica

La muerte de una madre y sus bebés gemelos por una presunta negligencia en el hospital Belén de Trujillo, en la región La Libertad, ha sido denunciada penalmente. Así lo informó Segundo Andrade, padre de los menores fallecidos.

Andrade dijo a RPP Noticias que su esposa, Gisela Larco Gonzales (29), falleció hoy; mientras que sus dos hijos murieron ayer. Así anunció que tomará acciones legales contra los que resulten responsable de la supuesta negligencia médica.

“Son tres vidas que se han ido. Las vidas de dos angelitos, mis hijos, y la vida de mi esposa. Me he quedado como padre y madre de mi hijo de siete años. Él es bien apegado a su madre, no sé cómo voy a decirle”, señaló.

Anuncian investigación

Luego de la denuncia, el gerente regional de Salud, Aníbal Morrillo, anunció que en un plazo de 72 horas se tendrá un informe médico sobre la atención que recibieron Larco Gonzales y sus bebés.

El galeno precisó que la investigación se realizará en el centro de salud Santo Toribio, el hospital El Esfuerzo, el hospital Belén de Trujillo y al comité de mortalidad materna.

Morillo dijo que, según la información preliminar, el cuadro clínico de la mujer era complicado, puesto que tenía obesidad mórbida, medía 1.50 y pesaba 95 kilos, además de presentar preeclampsia y dengue.