Hombre que mató a perrita en Trujillo también es denunciado por agresión contra su expareja

La mujer dueña de Bianca, la perrita que fue asesinada el último jueves por Luis Esteban Lozano Daza en Trujillo, aseguró, a través de su abogado, que el responsale fue su pareja sentimental y la maltrataba a ella.

Javier Araujo, defensa legal de la expareja de Lozano Daza, manifestó a RPP que este sujeto agredía a su clienta. En ese sentido, afirmó que el hombre ya ha sido denunciado por violencia física y psicológica, además de maltrato animal, para que la Fiscalía pueda abrir cargos contra él a fin de que pueda solicitar prisión preventiva.

"Es una pérdida insuperable (la muerte de Bianca) que no lo puede todavía asimilar. Ella (su clienta) no se presenta a la prensa porque se encuentra afectada psicológicamente y está amenazada prácticamente porque sabe cuál es el historial de ese señor y pedimos a las autoridades (Ministerio Público) que pongan cartas en el asunto y esto no quede impune", señaló la defensa legal de la mujer, cuya identidad se mantendrá en reserva.

Sujeto aún no es capturado

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, así como el consejero regional Robert de la Cruz, también han denunciado penalmente a Lozano Daza por maltrato animal. Sin embargo, el asesino de 'Bianca' sigue inubicable y la Policía Nacional busca por la región a este hombre.

La casa del acusado, ubicada a solo unas cuadras del ataque a la mascota que se dio en pleno centro histórico, luce con las lunas rotas producto del ataque con piedras de protestantes que se vienen dando desde hace unos días.

RPP accedió al registro de casos del Ministerio Público y constató que Lozano Daza aparece en 12 expedientes de cuatro carpetas fiscales, desde el 2011 hasta mayo del 2025, como denunciado e imputado en delitos de maltrato físico, psicológico, robo agraviado y discriminación.