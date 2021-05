El alcalde de Trujillo, José Ruiz, fue intervenido cuando departía una cena en un lugar público durante el toque de queda. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Cortesía

El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, nuevamente es protagonista por incumplir las medidas preventivas contra la COVID-19. Ahora fue intervenido, junto a los alcaldes distritales de Víctor Larco y Laredo mientras cenaba en un restaurante durante un horario restrictivo por el toque de queda, según confirmó la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte.

Velasco informó que hay registros en videos y fotos de Ruiz participando de la reunión en este local, pero finalmente no pudo ser conducido a la comisaría para que se le impusiera la multa porque optó por abandonar el lugar con su esposa, tras la intervención. "Ha salido en medio de la intervención, entonces no se la ha impuesto multa y no aparece en ninguna acta", afirmó.

Hasta el domingo, la provincia de Trujillo se encontraba en nivel de riesgo extremo por el nuevo coronavirus con toque de queda desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m. Desde este lunes, ingresa a nivel muy alto, pero el horario de prohibición se mantiene igual.

Quienes sí llegaron hasta la comisaría de Buenos Aires fueron los alcaldes de Víctor Larco, César Juárez, y de Laredo, Miguel Chávez. Este último aseguró que la intervención se trataría de una "venganza" de la prefecta, pues días atrás cuestionaron su trabajo durante la pandemia y también criticaron fuertemente al ministro de Transportes, representante del Ejecutivo en La Libertad por la pandemia, cuando visitó nuestra ciudad.

Además, Chávez justificó su acción al manifestar que se trató de un grupo de seis personas cenando en el segundo piso de un restaurante y que llegaron, aproximadamente, a las 7:30 de la noche al local, pero la atención se demoró y comenzaron a comer luego de una hora.

Por su parte, el otro alcalde intervenido, César Juárez, aseguró que a las 9:10 de la noche ya habían terminado de cenar y justo, cuando se aprestaban a salir, llegó la Policía a cerrar el local e intervenir a todos los comensales.

Respecto al cuestionamiento de los alcaldes por la intervención, la prefecta Velasco respondió que no tenía sustento. “Este trabajo de los operativos se realiza de manera permanente, en esta oportunidad solo hemos cumplido con nuestro trabajo. Es un tema estrictamente laboral en cumplimiento de nuestras funciones, agregó.

En marzo del año pasado, José Ruiz fue intervenido cuando era teniente alcalde de la Municipalidad de Trujillo también por incumplir el toque de queda. En enero de este año, fue captado cuando celebraba el cumpleaños de su esposa en un local privado sin mascarilla y rodeado de invitados.

Según la Sala Situacional COVID-19, La región La Libertad registra 6 954 fallecidos a causa del nuevo coronavirus. El total de casos de contagio alcanza el número de 104 mil 234.