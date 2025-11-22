Hermano de mujer asesinada en Surco afirma que era víctima de violencia: “Siempre llegó a mi casa con moretones”

Los efectivos policiales encontraron dentro de la vivienda a un hombre, quien fue identificado como Omar Xavier García Santa María. | Fuente: RPP

El último viernes, se registró un nuevo crimen en la capital. Una mujer fue asesinada con un arma blanca en el interior de su vivienda ubicada en el pasaje Antonio Raimondi, en la urbanización Precursores, en el distrito limeño de Surco.

Al llegar al inmueble, los efectivos policiales encontraron dentro de la vivienda a un hombre, quien fue identificado como Omar Xavier García Santa María. El sujeto fue inmediatamente detenido por las autoridades.

En diálogo con RPP, Luis Alexander Valera Peña, hermano de la mujer asesinada, aseguró que García era pareja de la víctima. Asimismo, indicó que su hermana sufría de violencia física y psicológica por parte de él.

“Siempre ha sido maltratada por él. Siempre llegó a mi casa con moretones. [Sufría] de maltrato psicológico. [¿Lo denunció?] Al parecer, sí. Es lo que me cuenta mi hermano. [Tenían de relación] un año y medio por lo menos”, declaró.

Pareja de mujer asesinada fue trasladada a la Depincri

Omar Xavier García Santa María pernoctó en la Comisaría PNP de Sagitario, ubicada en Surco. En esta dependencia policial, el sospechoso pasó todos los exámenes de ley, incluyendo el del médico legista.

Tras ello, el hombre fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Monterrico, para continuar con las diligencias correspondientes y determinar cuáles fueron las circunstancias del crimen.

El crimen

El crimen ocurrió ayer, viernes, en Surco. Los vecinos fueron los que alertaron a la Policía Nacional luego de escuchar gritos en el primer nivel de la vivienda.

Tras llegar al lugar, los agentes policiales se encontraron a la mujer sin vida dentro del inmueble. En la misma vivienda, hallaron a Omar García Santa María, quien fue detenido de inmediato.