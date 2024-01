'Marcas' roban 19 mil soles a un empresario en pleno centro histórico de Trujillo

La Libertad Trujillo: 'Marcas' roban 19 mil soles a empresario en pleno centro de la ciudad

Dos delincuentes armados le arrebataron 19 mil soles a un empresario en pleno centro histórico de Trujillo. La víctima había retirado ese dinero de un banco cuando fue interceptado por los malhechores.

La víctima se desplazaba en un taxi cuando a la altura de la cuadra 2 del Jirón Gamarra, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Los dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo, lo amenazaron con armas de fuego y le arrebataron el dinero para luego huir con rumbo desconocido.

El taxista que trasladó al empresario detalló a RPP que uno de los delincuentes se llevó incluso las llaves del vehículo por lo que la unidad quedó estacionada en una calle de Trujillo.

"Cambia el semáforo. Se para una moto adelante, se bajan dos, uno me apunta a mí, me menta la madre y me quita las llaves. El otro apunta al señor y le exige que le dé el sobre (con dinero), luego ellos se van", indicó.

El caso ya es investigado por la Policía Nacional, que solicitará las imágenes de las cámaras de la zona, a fin de identificar a los autores del asalto.

Por su parte, los ciudadanos exigen a las autoridades intensificar el patrullaje en el centro de la ciudad ante los constantes robos y asaltos.