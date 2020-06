Trujillo: Mujer con tumor en el pecho y con dos niñas necesita urgente apoyo

Cuando la mujer recuperó a sus hijas con orden judicial, su ex pareja le anuló el seguro y no pudo extirparse el tumor. | Fuente: Cortesía Cadena Peruana

En Trujillo, una madre de familia atraviesa el momento más difícil de su vida en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. No cuenta con dinero para solventar la alimentación de sus dos niñas y, por si fuera poco, su salud se deteriora debido a que le detectaron un tumor en el seno que cada día crece más en su cuerpo.

Segunda fue abandonada por el padre de sus dos hijas de 7 y 4 años de edad. Desde el mes de marzo, no le deposita el dinero de su manutención y ahora una de las pequeñas presenta dolor en los huesos el cual no le permite jugar y correr como su otra hermanita.

La madre cuenta que el año pasado viajó a Chiclayo para tratar el tumor en su pecho, fue entonces que su expareja aprovechó para llevarse a las niñas sin su consentimiento. La mujer batalló cuatro meses y las recuperó por orden judicial.

Tras ello, el padre de las menores le quitó el seguro con el cual pensaba realizarse una operación para extirpar el tumor.

"Yo ya no recibo apoyo hace tres meses. Yo me separé del papá de mis hijas hace tres años porque me pegaba. Vine a vivir a Trujillo, pero regresé a Chiclayo para hacerme ver el tumor. El doctor me iba a operar, pero sin seguro ya no puedo", dijo entre lágrimas.

La madre pide ayuda con alimentos para poder mantener a sus niñas, debido a su enfermedad no puede trabajar. | Fuente: Cortesía Cadena Peruana

Ahora, en su humilde vivienda del barrio 5B del centro poblado Alto Trujillo, del distrito El Porvenir, Segunda pide apoyo para alimentar a su hijas. Para ganarse un plato de comida, ella apoya cocinando en una olla común, pero el fuego afecta más su estado de salud.

"Yo quisiera que me ayuden, yo no tengo de dónde darles. Mis hijas lloran, me piden leche, me piden frutas pero no tengo para darles. Si yo pudiera trabajar, las mantuviera, pero por esta enfermedad no puedo", comenta la madre.

Para cualquier apoyo a la familia se pueden contactar con Cadena Peruana al número 949 749 065 o sus redes sociales.