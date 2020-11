Trujillo: Niño con extraña enfermedad necesita ser operado de urgencia en Lima

El pequeño Ángel necesita ser operado de manera urgente porque su vida está en riesgo. | Fuente: Cortesía

Un padre de familia busca transferir a su hijo de 10 años, diagnosticado con el síndrome de Behcet, desde Trujillo a Lima para ser sometido a una operación que pueda salvarle la vida. Pide a las autoridades del Ministerio de Salud puedan realizar las gestiones para que el niño sea intervenido con carácter de urgencia.

Eugenio Carranza indicó que su pequeño se encuentra internado en el Hospital Belén de Trujillo y no ingiere alimentos desde hace 15 días y solo se le suministra analgésicos para calmar su dolor.

"Hemos tenido la respuesta que no hay camas, no hay sitio para él y cada día mi hijo está más débil, está sin alimento, incluso los doctores acá en el Belén no le quieren poner nutrientes al suero y solo le dan analgésicos para el dolor, nada más para mantenerlo y está perdiendo energía cada vez más", contó.

El pequeño Ángel es el segundo caso en el Perú con este síndrome que es muy raro y se caracteriza por producir úlceras en la boca y en la garganta que le impiden comer. Solo se presenta un caso entre un millón 200 mil niños y en Perú es el segundo caso reportado en 10 años.

Personal médico del Hospital Belén ya realizó la referencia para que Ángel sea trasladado al Hospital del Niño, en Breña, pero desde Lima les responden que no cuentan con camas para poder realizar el traslado y atenderlo.

Cualquier información que pueda resultar útil para ayudar el menor, comunicarse al celular 999 192 271, del padre del niño. Eugenio Carranza espera que las autoridades de Salud se interesen en el caso de su hijo para que pueda ser operado de manera urgente.