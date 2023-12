Prefecta regional de Trujillo denuncia agresión durante concierto organizado por la Municipalidad Provincial [VIDEO]

Actualidad Trujillo: Prefecta regional denuncia agresión durante concierto organizado por la Municipalidad Provincial

La Prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, denunció que fue agredida físicamente por el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y el personal de seguridad de su entorno, cuando ella intentó impedir que se realice un concierto de la propia Municipalidad, el cual contaba con las garantías por parte de la Prefectura.

Velasco dijo que hizo la denuncia en la comisaría de Ayacucho por desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, indicó que denunciará a dos coroneles de la Policía Nacional del Perú (PNP) por omisión de funciones pues no hicieron respetar la medida de suspender el evento.

La Prefecta regional de La Libertad manifestó que, tal como se observa en un video, ella fue sacada a empujones lo que le ocasionó lesiones en el brazo, por lo cual pasará una evaluación médica y luego presentará una denuncia penal ante los responsables del hecho.

“Fui a la comisaría de Ayacucho y ya puse la denuncia de resistencia contra el alcalde. Y posteriormente voy a hacer la denuncia por omisión de funciones con consecuencia de lesiones, porque producto de la omisión funcional de los coroneles es que yo he terminado lesionada. Voy a pasar por médico legista, como se han podido dar cuenta, tengo lesionado el brazo producto de los empujones, que pese a que se le decía al señor Arturo Fernández que no puede subir porque el evento está suspendido, él con su personal, que funge de seguridad, han irrumpido, nos han lesionado”, dijo Carolina Velasco a RPP.

También denunciará a dos coroneles PNP

Carolina Velasco también cuestionó el trabajo de la Policía, pues aseguró que no impusieron el principio de autoridad e incluso se atribuyeron el autorizar un evento, cuando ese no es su papel. Esto en referencia al jefe de la División de Investigación Criminal, Javier Méndez, y al jefe de Región Policial, Walter Guerrero, quienes autorizaron el concierto a Arturo Fernández.

“Yo lamento que tengamos un comando policial que no está a la altura de las circunstancias, que no pueda tomar una estrategia, que no pueda imponer el principio de autoridad, pese a que el día de ayer todos ustedes han sido testigos de que la Policía participar en la intervención del operativo. Yo lamento, que un coronel, que tiene a cargo la intervención cuando en realidad la intervención la estamos realizando nosotras”, indicó la Prefecta regional de La Libertad.

El concierto se realizó este jueves en la plaza de armas por recordar el 203 aniversario de la Independencia de Trujillo. Este evento fue organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo y, en un inició se anunció que iba a ser suspendido, pero tras una reunión entre el alcalde y el jefe de la Divincri, Javier Méndez, se realizó pese a la oposición de la Prefectura.