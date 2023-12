Ministro de Defensa sobre atentado en minera Poderosa:"Eso ya linda en el terrorismo"

Jorge Chávez, ministro de Defensa, señaló este domingo que dependiendo de las circunstancias, por flagrancia o por otro tipo de actividades, los responsables del atentado en la minera Poderosa podrían ser sancionados y condenados por actos de terrorismo.

"Porque una cosa es hacer extorsión, otra cosa es hacer un acto criminal y otra acción es volarse torres de alta tensión. Eso ya linda en el terrorismo, disculpe la expresión, puro y duro", señaló el titular del Mindef en una entrevista a Radio Nacional.

Jorge Chávez consideró que si se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas, y esta es solicitada por la Policía Nacional, se podría dar esta posibilidad en Pataz.

“No solamente se está llevando a cabo extorsión, sino que están empleando explosivos para sus actividades, están derribando torres de alta tensión para evitar que la mina pueda producir. Ya están lindando en actos fuera de lo que sería la delincuencia, sino de terrorismo", afirmó.

El último sábado se produjo un ataque a las instalaciones de la compañía minera Poderosa, lo cual ocasionó la muerte de nueve personas y 15 heridos.

Piden celeridad en investigaciones

Los familiares de Alan Taypecahuana Valenzuela solicitaron a las autoridades agilizar el trámite conseguir que el cadáver del joven pueda ser trasladado desde Trujillo a Lima para darle sepultura, así como celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de su muerte. Él es una de las nueve víctimas que dejó el atentado ocurrido en la minera Poderosa en Pataz.

Licia Palomino Delgado, cuñada de la víctima, afirmó que la minera Poderosa no les informó de lo ocurrido, sino que se enteraron de todo lo ocurrido a través de la prensa.

"Queremos que se agilice el traslado del cuerpo de mi cuñado Alan. Eso estamos pidiendo y que se haga justicia. No tenemos ninguna comunicación señorita, ya el cadáver se encuentra en Trujillo, en la Morgue. Mi esposo no puede entrar todavía a verlo porque no tienen autorización de la empresa", señaló a RPP.

Alan Taypecahuana Valenzuela formó parte del ejército durante tres años y desde hace doce meses laboraba en la minera Poderosa como seguridad, según sus familiares. Sin embargo, en este mes ya pensaba en dejar el empleo.