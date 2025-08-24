Últimas Noticias
Universidad Nacional de Trujillo anuló examen de admisión de Medicina tras detectar "serias inconsistencias" en resultados

El rector Hermes Sifuentes anunció la anulación del examen de admisión para la Facultad de Medicina.
El rector Hermes Sifuentes anunció la anulación del examen de admisión para la Facultad de Medicina. | Fuente: Universidad Nacional de Trujillo
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Mediante un video, el rector Hermes Sifuentes anunció que, en una sesión de Consejo Universitario, se había acordado la decisión de anular la prueba para los postulantes a Medicina y convocó a un nuevo examen gratuito, en 15 días.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El examen de admisión que rindieron ayer, sábado, los postulantes a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) quedó anulado, tras detectarse "serias inconsistencias" en sus resultados.

Esto fue anunciado por el rector Hermes Sifuentes, a través de un video subido a las redes sociales de la casa de estudios. En su alocución, la máxima autoridad de la UNT indicó que, en una sesión de Consejo Universitario realizada anoche y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Admisión, se había decidido "no dar por aprobado" dicho examen que corresponde a la modalidad ordinaria.

"Tenemos que informar que la universidad tiene procedimientos en cada una de las etapas del proceso de admisión y, en el caso de los postulantes a la Facultad de Medicina, se han encontrado serias inconsistencias en el control de calidad que se practica a los resultados finales", indicó.

"De tal manera que, de acuerdo al Reglamento de Admisión de la universidad, no hemos aprobado los resultados en lo que respecta solamente a Medicina bajo la modalidad ordinaria", enfatizó.

Convocan a nuevo examen gratuito

Horas después, a través de un comunicado, la UNT anunció que, en 15 días, se realizará un nuevo examen gratuito "exclusivamente para los postulantes a Medicina en la modalidad ordinario".

"Cabe precisar que las demás carreras de las áreas A y C, tanto en la modalidad Ordinario como en la de 5to. de secundaria sí cumplieron satisfactoriamente con las pruebas de verificación, por lo que sus resultados han sido validados y aprobados", señaló. 

Tags
Universidad Nacional de Trujillo Medicina examen de admisión

