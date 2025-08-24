Universidad Nacional de Trujillo anuló examen de admisión de Medicina tras detectar "serias inconsistencias" en resultados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El examen de admisión que rindieron ayer, sábado, los postulantes a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) quedó anulado, tras detectarse "serias inconsistencias" en sus resultados.

Esto fue anunciado por el rector Hermes Sifuentes, a través de un video subido a las redes sociales de la casa de estudios. En su alocución, la máxima autoridad de la UNT indicó que, en una sesión de Consejo Universitario realizada anoche y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Admisión, se había decidido "no dar por aprobado" dicho examen que corresponde a la modalidad ordinaria.

"Tenemos que informar que la universidad tiene procedimientos en cada una de las etapas del proceso de admisión y, en el caso de los postulantes a la Facultad de Medicina, se han encontrado serias inconsistencias en el control de calidad que se practica a los resultados finales", indicó.

"De tal manera que, de acuerdo al Reglamento de Admisión de la universidad, no hemos aprobado los resultados en lo que respecta solamente a Medicina bajo la modalidad ordinaria", enfatizó.

Convocan a nuevo examen gratuito

Horas después, a través de un comunicado, la UNT anunció que, en 15 días, se realizará un nuevo examen gratuito "exclusivamente para los postulantes a Medicina en la modalidad ordinario".

"Cabe precisar que las demás carreras de las áreas A y C, tanto en la modalidad Ordinario como en la de 5to. de secundaria sí cumplieron satisfactoriamente con las pruebas de verificación, por lo que sus resultados han sido validados y aprobados", señaló.