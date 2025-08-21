Real Plaza Trujillo: ¿cuál es la situación del centro comercial tras la multa aplicada por Indecopi?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado 6 meses de la caída del techo del patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza en Trujillo. Más de un centenar de personas resultaron heridas y 6 fallecieron. Hoy, dicho establecimiento continúa cerrado, mientras el Ministerio Público aún sigue la investigación.

En medio de esta espera por conocer en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a dicho centro comercial con una multa de 100 UIT, equivalente a S/ 535 000, por no acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados luego de la caída del techo del patio de comidas el pasado 21 de febrero.

Ante esta sanción, el centro comercial respondió con un comunicado precisando que han cumplido con las medidas dictadas por Indecopi y no están conformes con dicha sanción.

“Desde Real Plaza venimos acompañando a las víctimas y a sus familiares desde el primer momento. Como corresponde, hemos asumido el 100% de los gastos médicos, de sepelio, de transporte y otros, creando un fondo de más de 20 millones de soles para garantizar que ninguna familia quede desatendida”, señala su comunicado.

A 6 meses de la tragedia el Centro Comercial Real Plaza sigue cerrado por disposición de las autoridades.

¿Es posible su reapertura?

Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo aclararon que hasta el momento no existe posibilidad que el Centro Comercial Real Plaza vuelva a abrir, pues aún existe una investigación y tampoco se ha hecho algún pedido formal.

El regidor provincial Melvin Valderrama señaló en RPP que hasta el momento el centro comercial no ha presentado ninguna solicitud para reabrir sus puertas.

Valderrama explicó que la Municipalidad de Trujillo, a través de la Gerencia de Defensa Civil, está a la espera de recibir una copia del expediente original —requerido previamente por el Ministerio Público para las investigaciones— a fin de realizar una nueva inspección en las instalaciones del centro comercial.

“No hay ningún pedido de Real Plaza para que reabra. La municipalidad recién podrá hacer una inspección cuando reciba el expediente y con ello proceder al retiro o confirmación del certificado”, precisó el regidor.

El concejal también señaló que, si bien el centro comercial continúa cerrado, los negocios periféricos ubicados en los alrededores sí han mostrado interés en reactivar su actividad, dado que la afluencia de clientes disminuyó considerablemente tras el cierre del mall.

Real Plaza también ha informado que a la fecha han alcanzado 183 acuerdos de compensación, lo que representa casi la totalidad de las personas y familias afectadas durante la caída del techo de su patio de comidas.

Pese a que el centro comercial continúa cerrado, a pedido de los vecinos sus luces ahora permanecerán encendidas durante las noches a fin de que la zona no sea tan insegura y sea más transitable.