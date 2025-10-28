Últimas Noticias
Chiclayo: banda de robacasas fue captada intentando asaltar dos viviendas en una misma noche

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Uno de los vecinos afectados denunció la falta de patrullaje pese a la cercanía de comisarías. La Policía ya analiza las imágenes para identificar a los cuatro integrantes de la banda delictiva, entre ellos una mujer.

Lambayeque
La banda de robacasas estaría integrada por cuatro sujetos.
La banda de robacasas estaría integrada por cuatro sujetos. | Fuente: Difusión

Las cámaras de videovigilancia captaron a una banda de robacasas intentar ingresar a dos viviendas en una misma noche en distintos puntos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El primer intento de robo se registró en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Las Américas y José Leonardo Ortiz. Las cámaras captaron que los delincuentes intentaron ingresar a la casa a las 7:12 p.m.

El segundo punto donde fueron captados los malhechores se ubica en el pueblo joven José Olaya, en la cuadra 2 de la calle Teresa Fanning de esta ciudad.

El vecino perjudicado de esta segunda vivienda se identificó como Jimmy Luna. En diálogo con RPP, el residente indicó que pese a la cercanía de oficinas de la Policía Nacional cerca, no hay resguardo policial en la zona.

“Nos sentimos perjudicados. Hay que arreglar la puerta y la chapa, me intentaron robar unas motos en la misma casa, las palanquearon, les rompieron la chapa y eso es un costo. Las autoridades no sé qué están haciendo, no pasa el serenazgo. Estamos cerca a la Dirincri, a dos cuadras de la Comisaría del Norte y no veo mucha seguridad”, señaló.

Robacasas en acción en Chiclayo.
Robacasas en acción en Chiclayo. | Fuente: Difusión

Banda estaría conformada por cuatro personas

Las imágenes de las cámaras de seguridad señalan que la banda de robacasas estaría conformada por cuatro personas, entre ellas una mujer joven. Los sujetos fueron captados movilizándose en motos lineales.  

Los videos ya son investigados por la Policía Nacional para poder identificar a los integrantes de esta nueva banda de robacasas.


No es la primera banda 

Como se recuerda, hace semanas, la Policía Nacional informó que una banda de robacasas se hizo de un botín de más de 200 mil soles en cinco viviendas de esta ciudad.

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
Chiclayo Lambayeque Robacasas

