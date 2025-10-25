Últimas Noticias
Chiclayo será testigo de histórico encuentro entre las imágenes de Jesús Nazareno Cautivo y del Señor de los Milagros de Campodónico

Redacción RPP

por Redacción RPP

Las sagradas imágenes se unirán en procesión la tarde de este sábado, informó el corresponsal de RPP en la región Lambayeque.

Este sábado, 25 de octubre, será una fecha histórica para el calendario religioso lambayecano, porque por primera vez se encontrarán las imágenes del Jesús Nazareno Cautivo, patrono de Monsefú, y el Señor de los Milagros de Campodónico

La jornada religiosa comenzó esta mañana, a las 8:00 a.m., con una misa en la iglesia San Pedro de Monsefú

Posteriormente, está prevista la salida del Nazareno Cautivo, con destino a Chiclayo, informó el corresponsal de RPP en la región. La sagrada imagen será recibida con un homenaje por el colegio Santa Ángela

El encuentro entre Jesús Nazareno cautivo y el Señor de los Milagros de Campodónico está programado para las 6:30 p.m. de este sábado, en la cuadra 15 de la calle Leoncio Prado de Chiclayo.

Hay mucha expectativa y fervor religioso por el que será el primer encuentro oficial entre las mencionadas imágenes religiosas, resaltó nuestro periodista en Lambayeque.

Chiclayo Monsefú señor de los milagros Jesús Nazareno Cautivo

