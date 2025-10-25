Chiclayo será testigo de histórico encuentro entre las imágenes de Jesús Nazareno Cautivo y del Señor de los Milagros de Campodónico

Las sagradas imágenes se unirán en procesión la tarde de este sábado, informó el corresponsal de RPP en la región Lambayeque.
Este sábado, 25 de octubre, será una fecha histórica para el calendario religioso lambayecano, porque por primera vez se encontrarán las imágenes del Jesús Nazareno Cautivo, patrono de Monsefú, y el Señor de los Milagros de Campodónico.
La jornada religiosa comenzó esta mañana, a las 8:00 a.m., con una misa en la iglesia San Pedro de Monsefú.
Posteriormente, está prevista la salida del Nazareno Cautivo, con destino a Chiclayo, informó el corresponsal de RPP en la región. La sagrada imagen será recibida con un homenaje por el colegio Santa Ángela.
El encuentro entre Jesús Nazareno cautivo y el Señor de los Milagros de Campodónico está programado para las 6:30 p.m. de este sábado, en la cuadra 15 de la calle Leoncio Prado de Chiclayo.
Hay mucha expectativa y fervor religioso por el que será el primer encuentro oficial entre las mencionadas imágenes religiosas, resaltó nuestro periodista en Lambayeque.