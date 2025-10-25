Últimas Noticias
Joven madre y su mascota mueren embestidos por camioneta en Chiclayo

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

La víctima se dirigía a su trabajo, cuando fue embestida por una camioneta que invadió la vereda. El chofer se dio a la fuga.

Cuando se dirigía a su trabajo en el distrito chiclayano de Reque, una joven madre de familia fue embestida junto con su mascota por una camioneta quitándole la vida al instante, según informó a RPP la Policía Nacional. 

La víctima fue identificada como Fátima Gonzales Chavesta, de 36 años, que fue atropellada por una camioneta que iba a excesiva velocidad. Lo más indignante es que el chofer se dio a la fuga, dejando sin auxilio a la joven madre. 

Según contaron sus familiares en RPP, Fátima Gonzales trabajaba como cocinera en un mercado de la zona, empleo con el que sustentaba a sus dos menores hijos, a quienes ha dejado en la orfandad. 

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento exacto del impacto: en las imágenes, se ve que la camioneta invade la vereda, causando la muerte instantánea de la joven y de su mascota. 

El Ministerio Público y la Policía Nacional ya hacen las tareas de investigación respectivas para dar con el responsable de este trágico accidente.

