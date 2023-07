Chiclayo: Empresario murió tras ser baleado por un desconocido en su taller de motos

Un empresario, identificado como Alejandro Pérez García, falleció luego de ser baleado en su taller de reparación de motos, ubicado en el pueblo joven 3 de octubre, en Chiclayo, según confirmaron fuentes policiales.

Las cámaras de videovigilancia captaron el instante en el que un ciudadano vestido con uniforme de construcción civil ingresó al taller, saca un arma de fuego y le disparó a quemarropa a Pérez García, quien fue trasladado al Hospital Regional, pero llegó sin vida.

Doris Tenorio García, prima hermana del fallecido, indicó que su familiar no tenía enemigos y pidió a la Policía Nacional celeridad para dar con los responsables del crimen en Chiclayo.

"Se levantó temprano, abrió su taller, saludó a sus trabajadores y pasó esto. Queremos justicia, no puede quedar impune", contó la joven a RPP Noticias.

Jhonatan Gómez, sobrino del fallecido, también resultó herido de una bala en el pie y se encuentra internado en el Hospital Regional.

Vecinos denuncian aumento de robos

Un grupo de vecinos en Chiclayo denunció hace unas semanas que se ha incrementado la cantidad de robos al paso. Esto porque hace casi seis meses no cuentan con el servicio de alumbrado público, así lo precisó Juana Guivar, una de las residentes.

"Como seis meses no tenemos alumbrado público. Nomás hay un poste que alumbra y los demás no alumbran. Siempre llamamos a Ensa, nos cortan las llamadas, vienen, venimos atrás de las camionetas, que no, que tenemos que mandar una solicitud y esa solicitud nunca llega. Siempre que pasamos está todo oscuro y siempre hay asaltos en todo lo que es San Antonio. Los asaltos es cuestión del día a día", señaló.

La esposa y la menor hija de un mayor de la Policía Nacional, Antonio Ramírez, fueron asaltadas por dos delincuentes a bordo de una moto lineal, quienes incluso encañonaron a la niña para llevarse sus pertenencias.