Denuncian que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no realiza hasta ahora ninguna acción de prevención ante el Fenómeno El Niño

Hermer Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, denunció que hasta la fecha la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no realiza acción alguna que permita prevenir y mitigar los riesgos de desastre vinculados a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, teniendo en cuenta que su región es una de las más afectadas en pérdidas humanas, en infraestructura y en campos de cultivo cuando se produce este evento de origen climático.

"¿Qué se está haciendo ahora de manera física? Pues, sencillamente la respuesta es nada. No hay ninguna acción de ningún tipo de maquinaria, ningún trabajo ni nada. Al parecer, los trabajos que se vienen realizando, seguramente, serán de escritorio porque no se ve nada. Entonces, se han detenido las lluvias desde el mes de mayo, estamos julio y no efectúan nada", afirmó en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, precisó que "desde el año 2017 que se desbordó el río Piura con un caudal de cerca de 3500 m³/s y con este Fenómeno El Niño se avecina incluso mucho más. Ahora, no soportarían ni siquiera 2500 m³/s porque el cauce del río está totalmente colmatado".

"La Autoridad para la Reconstrucción se supone que debería hacer un plan maestro para la reconstrucción y luego hacer la ejecución de las actividades u obras que ahí se indican. Desde el 2017 hasta la fecha, en el año 2022, prácticamente es donde ellos han entregado en el mes de octubre los planes maestros, los cuales ni siquiera han sido aprobados o sea nosotros como Colegio no hemos aprobado nada, no hemos mirado nada, no hemos revisado nada porque no nos han entregado esos planes maestros", agregó.

Carlos Burgos, decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, coincidió en que todavía no se realizan trabajos para reforzar las cinco cuencas de su región.

"Nosotros tenemos cinco cuencas, de la cual, una de ellas, la del río La leche, es la que más perjudica en el tema de las inundaciones y los daños ya conocidos. En las ciudades tenemos las microcuencas y las cuencas ciegas. Entonces, hay que atacar dos frentes, pero no se ha hecho en absoluto nada", afirmó.

"Las instituciones estamos para sumar esfuerzos. El aparato estatal, en los tres niveles, gobiernos central, regional y municipal, tienen que apoyarse. Tenemos que actuar con inmediatez en las cinco cuenca, particularmente en las cuentas del río Motupe, La Leche y Chancay", añadió.

En esa línea, manifestó que esperan reunirse lo más pronto posible con las autoridades respectivas "que naturalmente son los que maneja el presupuesto"

"Esperemos que se dejen guiar, esperemos que se dejen orientar desde el punto de vista técnico para comenzar a trabajar en el campo y precisamente porque el problema lo tenemos en las cinco cuencas y en las ciudades por las inundaciones ya conocidas", finalizó.