Lambayeque: Intervienen a policía acusado de presuntamente participar en robo de una moto

Un efectivo policial que labora en la comisaría del Norte, en Chiclayo, fue intervenido por sus colegas al ser acusado de presuntamente participar en el robo de una motocicleta, en el distrito de La Victoria. Así lo confirmaron fuentes policiales.

El suboficial Carlos Eswin Lara Medina y Walter Smith Bobadilla Medina fueron detenidos porque serían los presuntos autores del delito de robo agravado en contra de Jheyson Campos Vásquez, a quien la madrugada de este domingo le quitaron su vehículo, cuando este se encontraba estacionado en inmediaciones del pueblo joven Antonio Raymondi.

La víctima fue intimidada por los delincuentes y al tratar de resistirse le apuntaron con el arma de fuego y realizaron un disparo al aire, logrando llevarse la motocicleta en Chiclayo.

Efectivos de la comisaría Campodónico realizaron un operativo para encontrar a los responsables del robo. Lograron divisar entre las avenidas Chiclayo y Agricultura una moto con similares características siendo custodiada por un auto negro, cuyo conductor al notar la presencia policial huyó y al ser perseguido lograron dar con el sujeto, quien se identificó como Walter Bobadilla Medina.

A unos metros se encontraba el efectivo policial Carlos Lara, quien de forma prepotente trató de impedir la intervención, aduciendo que el detenido era su primo, por lo que fue necesario trasladar a ambos a la comisaría, donde finalmente la víctima los reconoció a ambos como presuntos autores del delito.

Denuncian aumento de robos

Un grupo de vecinos de las cuadras 7 y 8 de la avenida Independencia del pueblo joven San Antonio de Chiclayo denunció que en la zona se ha incrementado la cantidad de robos y arrebatos al paso. Ello, debido a que hace casi seis meses no cuentan con el servicio de alumbrado público, así lo precisó Juana Guivar, una de las residentes.

"Como seis meses no tenemos alumbrado público. Nomás hay un poste que alumbra y los demás no alumbran. Siempre llamamos a Ensa, nos cortan las llamadas, vienen, venimos atrás de las camionetas, que no, que tenemos que mandar una solicitud y esa solicitud nunca llega. Siempre que pasamos está todo oscuro y siempre hay asaltos en todo lo que es San Antonio. Los asaltos es cuestión del día a día", señaló a RPP Noticias.

La ciudadana añadió que, en la última semana, una joven fue víctima de la delincuencia en la puerta de su vivienda, pues alrededor de las 5.00 a.m. le fue arrebatado su bolso y su celular.

Por su parte, otro de los vecinos exigió la pronta reposición del servicio de alumbrado público, ya que dijo que, pese a sus constantes llamadas y reclamos, hasta ahora no han acudido para solucionar esta problemática. La ciudadanía vive atemorizada porque los delincuentes aprovechan que la zona está a oscuras para realizar sus ilícitos.