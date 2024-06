Actualidad Chiclayo: obreros municipales acatan paros escalonados exigiendo mejores condiciones salariales

Un grupo de obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo acató paros escalonados, por segundo día consecutivo, con la finalidad de exigir a la autoridad edil el mejoramiento de las condiciones salariales y laborales.

Así lo expresó, Gabino Llatas, dirigente de los obreros, quien indicó que se busca el cumplimiento de los pactos colectivos. Asimismo, señaló que radicalizarán la medida de protesta si no atienden sus reclamos.

“Nosotros hemos presentado un petitorio por lo cuanto hasta el momento no le dan solución, por eso estamos haciendo los plantones escalonados, pero si seguimos así vamos a tener que radicalizar nuestra medida de lucha hasta las últimas consecuencias”, dijo.

El dirigente de los obreros, Gabino Llatas, advirtió que los obreros tomarán medidas más radicales si las autoridades respectivas no escuchan sus reclamos. | Fuente: RPP

Piden que escuchen sus reclamos

El dirigente señaló que son más de 1200 los trabajadores chiclayanos que esperan que las autoridades puedan cumplir con el pliego de reclamos que ellos han presentado sustentando su posición.

Gabino Llatas señaló que, por el momento, en la manifestación participan los obreros que tienen turnos rotativos para no afectar los servicios que le brindan a la ciudadanía. Sin embargo, no descartó que tomarán medidas más radicales, de no llegar a buenos acuerdos.