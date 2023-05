Chiclayo: pacientes con dengue madrugan buscando atención en centros de salud

Actualidad "98 soles me dijeron ayer por hacer el despistaje", dijo una paciente

En Lambayeque suman 2 694 los casos confirmados de dengue, de los cuales 90 reciben atención en hospitales por presentar signos de alarma, y 7 de ellos tienen diagnóstico grave. | Fuente: RPP

Pacientes con sintomatología asociada al dengue llegan desde muy temprano a los centros de salud de Lambayeque, para buscar ser atendidos por los profesionales de la salud, esto ante el incremento considerado de casos en la región.

Una madre de familia señaló a RPP Noticias que desde ayer busca atención para su esposo que es taxista, pero que en el centro de salud le señalaron que solo había un médico cubriendo las emergencias, por lo que decidió ir a un consultorio particular. Sin embargo, el despistaje le costaba 98 soles, y al no tener el dinero suficiente tuvo que volver hoy desde las 04:00 am para lograr un cupo de atención.

"98 soles me dijeron ayer por hacer el despistaje y uno no tiene la economía. Ayer nomás me gasté en medicina, me recetaron ampollas para él, más de 100 soles. Y para hacer un hemograma y un despistaje ahorita no estoy en posibilidades. No está trabajando mi esposo ahorita, él es taxista. Como está colapsando en Lambayeque sería una posibilidad que pongan carpas para hacernos el despistaje", dijo.

En tanto, otro familiar, señaló que están buscando atención porque su madre y su hijo han tenido fiebre superior a los 40 grados, malestar general y dolor retrocular, por lo que desean que sean atendidos por personal médico profesional para evitar mayores complicaciones con su salud.

Los pacientes y sus familiares pidieron a las autoridades que implementen áreas especializadas para atención diferenciada a personas que lleguen con la sintomatología asociada a la enfermedad.

Desde la gerencia regional de salud, se informó que en Lambayeque suman 2 694 los casos confirmados de dengue, de los cuales 90 reciben atención en hospitales por presentar signos de alarma, y 7 de ellos tienen diagnóstico grave, en tanto que aún se investiga si los tres fallecidos que se reportan en los hospitales fueron por dengue o por otras patologías.