Policías esperan apoyo del presidente Martín Vizcarra y el ministro Gastón Rodriguez | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

El técnico de segunda de la Policía Nacional en retiro, Javier Cardoso Bravo, subió un video a las redes sociales donde suplica al presidente Martín Vizcarra y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que lo apoyen con los medicamentos que necesita para tratar la COVID-19.



“Es inaudito, no puedo aceptar esta situación, no se puede aceptar este trato para mí y mis compañeros en esta Sanidad. Estoy hace 8 días con oxígeno y no recibo medicina, tengo que gastar dinero todos los días y eso es injusto (…) por favor se lo suplico que me den esa medicina que me corresponde”, se oye en decir en el video al policía, con su respiración entre cortada.



También padece de diabetes, él se encuentra internado en el Hospital de la Sanidad de Chiclayo, desde donde aseguró que asume los gastos para sus medicamentos, aproximadamente 300 soles diarios. Ahora, ya no tiene dinero.



Pero no es el único caso, pues debido a que este hospital no tiene Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y solo atiende a pacientes leves. El superior PNP Oscar Pozo Lira, también con la COVID-19, fue derivado al Hospital Almanzor Aguinaga de EsSalud, donde está internado.



Su hija Rebeca Pozo dijo que gastan dos mil soles diarios para comprar sedantes que permitan la entubación del policía, pues estas medicinas están agotadas en el hospital de EsSalud. Por ello, su familia inició una campaña de donación en redes sociales.

Sí hay deficiencias



El jefe de la Segunda Macrorregión Policial de Lambayeque, general Luis Vera, reconoció que en el Hospital de la Sanidad de la Policía existen deficiencias debido a la emergencia sanitaria.



Él mencionó que no hay camas UCI y algunas medicinas están agotadas, por lo que tienen que derivar a los efectivos infectados con la COVID-19 a otros hospitales de EsSalud o el Minsa.



Sin embargo, se comprometió a dar solución, personalmente, a estos casos.