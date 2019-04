Familias venezolanas reciben ayuda | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

El gesto solidario se da gracias a la obra de caridad de los Hermanos Católicos de la Congregación “San Vicente de Paúl”, quienes habilitaron un terreno en la localidad, para instalar estos primeros módulos prefabricados que brindan cobijo de manera temporal a los extranjeros y sus hijos.

“Soy una de las primeras venezolanas que llegué a Ciudad Eten, allí fuimos contactados por unas religiosas que nos ayudaron con los trámites documentarios y ayuda solidaria. Luego conocimos al padre Ricardo Cruz, quien con su directiva ha podido darnos este sitio, que es manejado por sacerdotes. Estos módulos nos permiten vivir mejor. (…) Es difícil cuando hay poco trabajo, pero tenemos un espacio bonito para nuestros niños”, expresó Clarisa Morales, natural del estado de Aragua.

En este pedacito de suelo habitado por venezolanos, los religiosos han instalado servicios higiénicos, techo para que los niños puedan jugar de manera segura, y ninguno paga nada por alimentos o alquiler.

“Yo empecé a estudiar comunicación social en Venezuela, pero vino la crisis y dejé la Universidad. Cuando pasamos por Colombia sufrimos mucho, estuve por Tumbes y luego llegué acá, donde conocí a la hermana Gladys que nos habló de este espacio. Tengo tres hijos de 9, 6 y 4 a quienes, gracias a Dios, he podido matricularlos. Me duele ver a mis compatriotas sufriendo. Lo más duro es llegar y no tener nadie que te ayude, eso es difícil”, manifestó, Keylin Alejandra Fernández.

En el lugar, también se ha empezado a nivelar los terrenos colindantes para instalar más módulos en los próximos días.

“Tenemos mucha bendición de estar acá, otros compatriotas están pagando alquileres o en la calle. Acá tenemos que experimentar y hacer cosas que no hacíamos en nuestro país, pero tenemos esperanza que mejore y poder regresar algún día”, contó Milady Fonseca.

Por ahora son tres familias venezolanas beneficiadas con este proyecto, pero con la ampliación del espacio se tiene la esperanza de apoyar a más ciudadanos migrantes.