El Señor de los Milagros retorna al Callao este domingo tras 22 años: ¿cuál es el recorrido y dónde se realizará la misa?

El alcalde de la provincia constitucional del Callao, Pedro Spadaro, señaló que el Señor de los Milagros iniciará este domingo 26 de octubre su recorrido al Callao, en donde será recibido en el límite con la avenida La Marina y Insurgentes.

Detalló que el Señor de Los Milagros iniciará su recorrido por toda la avenida La Marina, luego la avenida Guardia Chalaca, hasta la avenida Saenz Peña, "en donde va a descender del 'Nazareno Móvil' para realizar una procesión" hasta la intersección con República de Panamá.

"En ese lugar no solo se va a desarrollar una multitudinaria misa, sino que además va a ser el gran encuentro entre los patrones de El Señor del Mar y la virgen del Carmen de la Legua. Este encuentro va a ser impresionante para todos y por supuesto va a estar cargado de mucha fe, de mucha esperanza y pedirle al Señor de Los Milagros muchas bendiciones para el Callao y para los peruanos", declaró Spadaro en Ampliación de Noticias.

Señaló que para descender el Señor de los Milagros del Nazareno Móvil tarda un tiempo de 45 minutos aproximadamente, de ahí recorrerá cinco cuadras hasta llegar a República de Panamá para la realización de la misa.

"A través también de la procesión, subirá nuevamente al Nazareno Móvil y retornará por la avenida La Marina. Va a detenerse también en el hospital Carrión, en donde se le va a rendir un homenaje, y además, el Señor de los Milagros va a bendecir a todos los enfermos que están en este momento en el hospital y luego seguirá su recorrido para regresar a las Nazarenas", puntualizó.

El Señor de los Milagros regresa al Callao: ¿cuál es su recorrido? | Fuente: RPP

Misa y visión para el Callao

En esa línea, informó que a las 2 p.m., en la avenida Saenz Peña con República de Panamá, se realizará la misa con presencia de todos los fieles chalacos de distintos sectores del Callao, así como quienes vengan de Ventanilla o Lima.

"Está garantizado la seguridad y el orden para ese día. No solo con la presencia de la Policía Nacional, sino del serenazgo de todas las municipalidades del Callao. Durante el trayecto y durante la misa, se ha previsto también ambulancias, paramédicos, lugares y espacios para atención rápida e inmediata", mencionó en RPP.

"El mensaje que le queremos dar también al país, es que el Callao está unido, a través de la fe, de la esperanza, del señor de los Milagros, y por supuesto de nuestros patrones, el señor del Mar y la virgen del Carmen de la Legua", añadió.