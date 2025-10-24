Guillermo Bermejo: congresistas reaccionan tras conocer la sentencia de 15 años de prisión contra el parlamentario

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron en las últimas horas, tras conocerse el fallo judicial que dictó 15 años de prisión efectiva contra el parlamentario Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a organización terrorista.

En ese sentido, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, consideró lamentable que un legislador sea condenado por afiliación al terrorismo. Sin embargo, enfatizó que la sentencia debe cumplirse y que Bermejo debe someterse a la justicia. Asimismo, señaló que el reglamento impide la asunción del accesitario ya que fue sentenciado por un caso de terrorismo.

"No va a haber accesitario en el caso del señor Bermejo porque el reglamento de manera expresa así lo contempla", indicó a la prensa.

Por su parte, Wilson Quispe, congresista de Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, dijo ante los medios de comunicación que su colega tiene derecho a apelar la sentencia. No obstante, reconoció no saber mucho sobre el caso de Bermejo, pero que su accesitaria, Zaira Arias, debe asumir la curul que dejará el legislador.

Para Guido Bellido (Podemos), el fallo judicial contra Guillermo Bermejo confirma que la "inseguridad jurídica en el Perú" es evidente.

"El Poder Judicial anuló y reabrió el proceso por tercera vez, en pleno calendario electoral y con él como precandidato de la alianza Venceremos, proyectando la idea de un fallo preconcebido que afecta un proceso democrático. Esto nos hace recordar la vacancia de Pedro Castillo, la cual se aprobó con 102 votos de los 104 necesarios. Las leyes se usan y desusan al antojo de los intereses particulares", expresó en su cuenta de la red social X.

En el Perú, la inseguridad jurídica es evidente. El caso Bermejo es una muestra clara: pese a dos absoluciones, el Poder Judicial anuló y reabrió el proceso por tercera vez, en pleno calendario electoral y con él como precandidato de la alianza Venceremos, proyectando la idea de… — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) October 25, 2025

Por su parte, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) envió un mensaje de solidaridad para el legislador y criticó la decisión del Poder Judicial por este caso.

"Un mismo caso con dos absoluciones termina hoy con una condena. Una vez más vemos cómo la justicia persigue con saña a unos y mira hacia otro lado cuando se trata de otros. El caso de Guillermo Bermejo debe ser revisado de manera imparcial, sin prejuicios ni cálculos políticos", escribió en su cuenta de X.

Un mismo caso con dos absoluciones termina hoy con una condena. Una vez más vemos cómo la justicia persigue con saña a unos y mira hacia otro lado cuando se trata de otros. El caso de Guillermo Bermejo debe ser revisado de manera imparcial, sin prejuicios ni cálculos políticos. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 25, 2025

Para Margot Palacios (JPP-VP-BM) esta sentencia forma parte de la "persecución sistemática impulsada por la derecha fujimontesinista que hoy controla el gobierno ilegítimo de José Jerí, decidido a acallar voces distintas".

"No olvidemos que Bermejo fue absuelto dos veces por falta de pruebas, y hoy lo condenan sin nuevos elementos, solo con el afán de criminalizar a los adversarios. Esta no es una sentencia judicial, es una sentencia política, dictada por el poder económico y los viejos operadores del régimen corrupto", escribió en sus redes sociales.

RECHAZO LA SENTENCIA POLÍTICA CONTRA GUILLERMO BERMEJO

Con absoluta indignación rechazo la sentencia de 15 años de prisión impuesta al congresista #GuillermoBermejo por la Tercera Sala Penal Superior.



Esta condena no es justicia: es venganza política. Forma parte de la… pic.twitter.com/Sl21leBVLQ — Margot Palacios (@MargotPalaciosH) October 25, 2025