El Señor de los Milagros vuelve al Callao: conoce el recorrido, actividades y medidas de seguridad de la procesión

Omar Chávez brindó los detalles de la procesión del próximo 26 de octubre. | Fuente: RPP

¡El Señor de los Milagros vuelve al Callao! Este 2025, después de más de dos décadas, la tradicional procesión del Cristo de Pachacamilla, una de las más grandes e importantes del mundo, regresará a la provincia constitucional.

La última vez que el Cristo Moreno visitó el Callao fue el 23 de octubre de 2003, hace 22 años; por lo que la procesión del próximo domingo, 26 de octubre, está generando gran expectativa entre los fieles chalacos.

En diálogo con RPP, Omar Chávez Nanquén, gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial del Callao, brindó detalles sobre el recorrido procesional del domingo, así como los horarios y las actividades previstas.

“Después de 22 años, la imagen del Señor de los Milagros regresa aquí, al Callao. Ese día, domingo 26 de octubre, esperamos que la imagen, a través de su Nazareno Móvil, llegue aproximadamente a las diez de la mañana en las intermediaciones de la avenida La Marina con Insurgentes”, comentó.

“Ahí le damos la bienvenida a la provincia constitucional del Callao. (El anda) ingresa y, luego, va a bajar en Guardia Chalaca, para luego entrar en hombros con la Hermandad del Señor de los Milagros en una procesión de aproximadamente cuatro cuadras”, añadió.

El vocero del municipio chalaco indicó que, a las dos de la tarde, se tiene previsto realizar una misa en honor al Señor de los Milagros, que contará con la presencia de las sagradas imágenes del Señor del Mar y de la Virgen del Carmen, “que son los patronos aquí en el Callao”.



Hay gran expectativa en el Callao en torno a la procesión de este domingo. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Recorrido de la procesión del Señor de los Milagros en el Callao

La procesión del domingo, 26 de octubre, iniciará a las 6 de la mañana, cuando la imagen del Señor de los Milagros salga del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima.

El anda recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (ex Colonial), Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca, Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con avenida República de Panamá, donde se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros.

Tras los homenajes previstos, el Cristo Moreno regresará por la misma ruta hasta el Santuario de Las Nazarenas.



Medidas de seguridad

Omar Chávez indicó que, para la procesión del Señor de los Milagros, se desplegarán 1 500 serenos de “toda la mancomunidad” del Callao para brindar seguridad a los asistentes, mientras que todo el recorrido de la sagrada imagen será seguido a través de 15 cámaras de videovigilancia.

“La seguridad está totalmente garantizada. Desde el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros, habrá en despliegue 15 cámaras, en que podamos apreciar todo lo que va a ocurrir en esta procesión”, indicó el vocero chalaco.

“Asimismo, van a haber 1 500 efectivos de seguridad entre los serenos de toda la mancomunidad, así como también de la Policía Nacional del Perú, coordinado con las 20 comisarías y agentes particulares”, sentenció.

