Chiclayo: una mujer murió atropellada por chofer que se habría quedado dormido al volante

Lambayeque Chiclayo: una mujer falleció tras ser atropellada por chofer que se habría quedado dormido al volante

Una mujer, identificada como Lila Aurora Torres Rubio (54), falleció después de ser atropellada por una camioneta en la avenida Alexander Von Humboldt, en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Según el parte policial, el conductor César Augusto Sotero Chanamé (44) se despistó e invadió la vereda por donde caminaba la mujer, quien quedó inconsciente después del impacto.

La señora fue traslada por los agentes policiales hasta el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

La camioneta impactó también contra un vehículo conocido popularmente como tico, pero no causó lesiones en los ocupantes de esta unidad.

César Sotero fue detenido y será procesado por el presunto delito de homicidio culposo. Según la información preliminar, el conductor se habría quedado dormido al volante.

Lambayeque: miembros de congregación religiosa murieron en aparatoso accidente

El 23 de abril pasado, se registró un accidente de tránsito que acabó con la vida de tres integrantes de una comunidad religiosa en la vía Jayanca-Salas, a la altura del sector Noria Nueva, en la región Lambayeque.

Las tres personas iban a bordo de un mototaxista que impactó contra una camioneta.

De acuerdo con la Policía Nacional, dos de los ocupantes, Juliana Bayona y Ronald Vilela, murieron en el lugar del accidente. En tanto, el conductor del vehículo menor, identificado como Pedro Sirlopú, fue trasladado al hospital Almanzor Aguinaga, en donde falleció la madrugada del miércoles 24.

Silvia Vallejos, esposa de Vilela, quien era pastor evangélico, exigió justicia y que el o los ocupantes de la camioneta involucrada en el hecho puedan ser encontrados y que se sancione drásticamente.

"La camioneta, no sabemos nada, se fugaron, no sabemos nada, si están, no sabemos absolutamente nada, los han dejado botados ahí, tirados. Pido justicia por mi esposo, por las tres personas", manifestó.