Chiclayo: vecinos denuncian empozamiento de aguas residuales en pueblo La Unión

Lambayeque "Se salen los desagües y todo se empoza dentro de las casas", dijo una de las vecinas de la localidad

"Se salen los desagües y todo se empoza dentro de las casas", dijo una de las vecinas de la localidad. | Fuente: RPP

Como parte de una cobertura especial por el Fenómeno El Niño, RPP Noticias llegó hasta el centro poblado La Unión, ubicado a cinco minutos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, un lugar bastante afectado no solo por las aguas residuales producto de las lluvias, sino también por el empozamiento de los desagües.

Debido a la falta de trabajos de prevención por parte de las autoridades, se hace cada vez más difícil la transitabilidad, ya que tampoco cuentan con pistas o veredas.

"Cada vez que hay lluvias los desagües se salen y no hay ninguna solución, no hay nada. Mi nieta estudia acá y puede hasta enfermarse con todo esto que hay. No llega nadie, ni la Municipalidad. Cada vez que hay esto todo se desatora, se salen los desagües y todo se empoza dentro de las casas", dijo Leonila Vargas Campos, una vecina del centro poblado La Unión.

Denuncian inacción de las autoridades

Por su parte, Paulina Medina, una ciudadana que reside en la zona, indicó que el alcalde de la localidad prometió implementar los servicios de agua y desagüe, pero no ha cumplido desde que asumió el cargo.

"Cuando hay lluvias, somos abandonados. No llega el señor alcalde. Cuando hay lluvias, las casas se empozan, hay muchas enfermedades, las casas se caen. Pedimos ayuda y nadie nos ayude. Antes de que se siente en su trono, el alcalde nos prometió agua y desagüe, el hospital. Pero nunca nos visitó", finalizó.