Lambayeque Lambayeque: pacientes denuncian escasez de pruebas de descarte de dengue

Lambayeque en emergencia. Pacientes con síntomas de dengue denunciaron que el Hospital de Naylamp de EsSalud no cuenta con pruebas de descarte para la enfermedad.

Jorge Dávila, vecino de la zona que presenta sintomatología de la infección vírica, indicó para la Rotativa del aire de RPP que el seguro social no está haciendo pruebas de descartes y solo está brindando una bolsa de pastillas.

"No hay pruebas hasta nuevo aviso en el seguro social. Estuve todo el día haciendo cola. Solo me dieron una bolsa con pastillas. En los centros de salud particular, la prueba está 70 soles. Yo no voy al trabajo hace dos días. ¿Cómo hago mi descargo? En Naylamp, el seguro no me da descanso médico. He venido para acá (centro de salud del Minsa) y me han dicho que sí me tomarán la prueba. Con ello, regreso a Naylamp para que me den descanso médico", indicó.

De acuerdo con el último reporte de la gerencia regional de salud, once personas han perdido la vida a causa del dengue. Además, se registran 5400 casos de la enfermedad, entre confirmados y probables, de los cuales 100 permanecen hospitalizados.

Vecinos de Chiclayo se niegan a fumigar sus casas

Por otro lado, el director de salud ambiental de la Gerencia Regional de Salud, Antonio Durand, informó que en Chiclayo -hay dos de cada diez familias- se niegan a fumigar de sus viviendas. Es decir, el 20% impide que brigadas ingresen a los domicilios a fin de eliminar el mosquito transmisor del dengue.

"Lamentablemente en Chiclayo hemos encontrado un 20 % de renuencia porque son personas que no están acostumbradas a que la gente ingrese a fumigar sus casas. En Tumán, como ya es endémico, las personas saben que cada cierto tiempo hay que fumigar las casas y dejan entrar, pero en Chiclayo es algo nuevo. Es normal esto, pero estamos trabajando con ellos en educación para que nos dejen ingresar a sus viviendas y de esa manera combatir este vector", comentó a RPP Noticias.