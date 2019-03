Esposo de mujer embarazada | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Una mujer de 24 años de edad, identificada como Maritza Córdova, quien se encontraba con siete meses de gestación, perdió la vida cuando era trasladada desde Monsefú al hospital Las Mercedes de Chiclayo (región Chiclayo).

Según el esposo, Cristhian Effio, la mujer se puso mal luego de haber sido inyectada con un medicamento que le recetaron en el centro de salud de Monsefú, a donde la llevó pues presentaba fuertes dolores estomacales.

“La llevé hasta el centro de salud y allí el médico le dio una receta y me dijo que espere hasta que abra el laboratorio. Cuando regresamos a la casa, los dolores eran más fuertes y empezó a ponerse negra, la llevé a una clínica particular y me dijeron que estaba grave y que la debía trasladar a Chiclayo”, narró entre lágrimas.

El esposo, manifestó que cuando regresó al centro de salud para que se le prestara la ambulancia y lograr el traslado, el médico Dante Villalobos Puican, negó la autorización.

“Me dijo que se tenía que hacer todo un trámite y que mejor la lleve en un vehículo particular”, narró su pareja sobre la presunta mala atención a su esposa de 24 años, en Chiclayo.

“El doctor le recetó esa medicina y eso la puso mal a mi esposa, él es el responsable de su muerte”, dijo entre lágrimas.

Cuerpo de mujer es trasladado a la morgue | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Hospital Las Mercedes

La directora del hospital Las Mercedes de Chiclayo, Carmen Gutierres Gutierres, deslindó todo tipo de responsabilidad en la muerte de Maritza Córdova, la mujer gestante que ingresó a este establecimiento de salud, sin vida.

“Esta mañana ingresó por el área de emergencia una mujer con 29 semanas de gestación, pero no tenía signos vitales. En el área de ginecobstetricia, solo confirmaron su deceso”, señaló la médico.

Carmen Gutierres, aclaró que en este hospital, solo se limitaron a cumplir con el procedimiento de ley, cuando llega un cadáver: “se llamó al Ministerio Público y luego se procedió a llevar el cuerpo a la morgue”, concluyó.