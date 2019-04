Congresista Jhony Lescano habló sobre muerte de Alan García | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Para el suspendido congresista del partido político Acción Popular, Jhony Lescano, la muerte del líder aprista Alan García Pérez no ha quedado esclarecida y de hecho, dejó entrever que no se trató de un suicidio.

“Yo tengo muchas dudas, sospechas. No se ha hecho la necropsia como se debe. Nadie ha visto sangre y otras extrañas circunstancias. Oficialmente está declarado muerto, pero todos siguen hablando que no”, manifestó el parlamentario en entrevista para RPP, en Chiclayo.

Aseguró que solo el tiempo hará que salga la verdad a luz sobre la muerte del aprista y pidió a la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, precisar la situación: “la ministra debe de ser clara y decir si vio o no el cadáver. Ella no ha dicho nada”, sentenció.

No representa al partido

También opinó sobre lo dicho por el excandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, quien denunció que el Poder Judicial y el Gobierno central han armado un complot para hacer persecución política.

“Nadie cree ese discurso. Barnechea es un militante más y no representa al partido. No me representa”, afirmó.

Financiamiento ilegal

El congresista dejó en claro que Acción Popular, es el único partido que no ha recibido “dinero sucio” para financiar campañas políticas. Aseguró que haber tenido una alianza con Perú Posible, necesariamente, no significa que ellos (Acción Popular) también recibieron dinero.

“Los brasileños están hablando. Barata está dando nombres y pruebas, y en ningún momento ha señalado a alguien de Acción Popular. Somos un partido sin corrupción”, concluyó.

Jhony Lescano llegó hasta Chiclayo para visitar las bases partidarias e impulsar su campaña interna con miras a la precandidatura a la Presidencia de la República 2021.