Lambayeque | Agricultor lleva desaparecido un año y policía no tiene rastro de su paradero

Familiares piden que búsqueda se reactive | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ruperto Arroyo

Hoy se cumple un año de la desaparición de Agustín Carrasco Monja, agricultor de 64 años, quien salió de su vivienda con dirección a su parcela, ubicada en el caserío Bocachica del distrito de Olmos (región Lambayeque) y nunca más apareció.

Betty Carrasco Coico, hija del campesino, señaló a RPP Noticias, que su padre gozaba de buena salud y que ese día (5 abril del 2018), se dirigía a sus tierras para iniciar su jornada de trabajo.

“Salió a las 10 de la mañana aproximadamente, llevaba consigo sus herramientas de trabajo en una bolsa y su celular. Las herramientas fueron encontradas, pero no su celular”, detalló muy acongojada.

Para la familia Carrasco, en este caso, la Policía no ha hecho bien su trabajo: “la denuncia fue interpuesta 24 horas después de no encontrar a mi papá y la Policía llegó al sector después de algunos días y no nos dieron ninguna respuesta”, mencionó.

Por la zona, los comuneros también realizaron la búsqueda, incluso llegaron hasta los caserios colindantes con la región Piura, pero no lograron ubicarlo.

“La última vez que lo vieron fue dentro de su parcela. Vestía una polera ploma, pantalón beige, llanques negros y una gorra azul”, detalló.

Pedido

Sus familiares, saben que la búsqueda ya no se está realizando; por ello, piden al jefe de la Macroregión Policial, general Julio Díaz Zulueta, reactivarla, pues los casos de desaparecidos no deben quedar en el olvido.

“Deberían asignar investigadores expertos y poner en funcionamiento todos los métodos sofisticados de la tecnología que en la actualidad existen para poder hallarlos. Pero sobre todo, deben de informar con la verdad a los familiares”, finalizó.