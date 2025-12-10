Polémica por árbol navideño en Chiclayo: alcaldesa asegura que "aún no se ha culminado" con su instalación

Jordy Rioja es el creador de contenido acusado de atentar contra el árbol de navidad instalado en el parque principal de Chiclayo. | Fuente: RPP

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, señaló que el árbol colocado por su gestión en el parque principal de la ciudad y que fue dañado por un creador de contenido no estaba terminado de decorar.

“Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado, vamos a culminarlo. No hemos culminado ni con el árbol ni con el parque. Estamos trabajando. Cómo no me voy a reafirmar si estamos haciendo un esfuerzo para que esté mejor presentado que años anteriores. Aún no hemos culminado. No hemos tenido una ceremonia tradicional, como acostumbramos, para hacer un encendido de luces”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, la autoridad edil rechazó las acciones de Jordy Rioja, creador de contenido acusado de atentar contra la infraestructura.

“Mire qué ha desencadenado esta vez. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se desencadene otro acto vandálico de mayor dimensión? Aquí hay que hacer un alto. Esto no se puede repetir y no se va a repetir en Chiclayo”, indicó.

La alcaldesa chiclayana interpuso una denuncia contra Rioja por los presuntos delitos de vandalismo e incitación a la violencia, luego de que este transmitiera un en vivo en el que aparentemente incitaba a sus seguidores a atentar contra árbol.

Padres de joven tiktoker piden su liberación

La noche del último martes, Jordy Rioja fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente atentar contra el árbol del parque principal de la ciudad e incitar a hacer lo mismo a los transeúntes que se encontraban en la zona. Tras ello, el creador de contenido fue trasladado a la Comisaría PNP César Llatas.

RPP conversó con la señora Ivonne Cruzado, madre del tiktoker, quien manifestó su preocupación por su hijo. Asimismo, la mujer señaló que fue informada que su pariente sería liberado este jueves a las 10:00 a.m.

“Me siento indignada porque él ha querido hacer algo por Chiclayo porque esta es prácticamente la ciudad del papa. Igualmente, acá en el parque han puesto un árbol que no vale para nada. La alcaldesa, según ella, gastó S/ 20 000 soles, pero acá no veo ni S/20 000”, señaló.

Tras viralizarse el presunto monto empleado para colocar el árbol, el municipio ha negado que se haya invertido S/20 000 solo en decorar la criticada estructura. En esa línea, las autoridades ediles indicaron que -en realidad- esta cantidad fue utilizada en ornamentar todo el parque principal de la ciudad.