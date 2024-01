Lambayeque: Gerenta Regional de Salud se hizo pasar como paciente y encontró a personal médico cenando y durmiendo

Actualidad Jessica Antón: "Algunos de los establecimientos los hemos encontrado cerrados"

Lambayeque: hallan a personal médico cenando y durmiendo en horarios de trabajo | Fuente: RPP

La gerenta regional de Salud Lambayeque, Jessica Antón, no tuvo mejor idea que hacerse pasar como una paciente cualquiera y constatar de forma directa cómo es realmente la atención en los centros de salud.

Y lo que encontró fue sorprendente para ella: pésima atención a los pacientes, personal durmiendo o comiendo a una hora inadecuada, entre otros aspectos.

Jessica Antón fue quien contó a RPP su intervención en los centros de salud Toribia Castro y José Olaya, además de los establecimientos de los distritos de Picsi y Pimentel.

"Algunos de los establecimientos los hemos encontrado cerrados, con luces apagadas. He tocado la puerta varias veces y en algún centro de salud me preguntaban: '¿quién es?', y yo les digo, el paciente, estoy mal, ábranme. '¿Qué es? ¿Una emergencia o una urgencia?' La verdad que no es posible que un paciente desde que se encuentra tocando un establecimiento tenga que hacerse su autoevaluación", dijo.

Tras este hallazgo, la gerenta regional de Salud Lambayeque confirmó que el personal que no cumplió con las normativas del trabajo adecuado será sometido a un proceso administrativo sancionador.

Además, Jessica Antón señaló que las siguientes visitas serán junto al Ministerio Público para que las sanciones no sean solo administrativas, sino también penales.