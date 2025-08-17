Últimas Noticias
Lambayeque: Intervienen a docente por presunto acoso contra tres escolares

Lambayeque: Intervienen a docente por presunto acoso contra tres escolares
Lambayeque: Intervienen a docente por presunto acoso contra tres escolares
El Ministerio Público ya fue informado de este caso para continuar con las investigaciones contra el maestro.

Agentes de la comisaría de Mochumi, en la provincia y región Lambayeque, detuvieron al profesor Alexander Crespo Távara de 58 años, tras ser denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de tres estudiantes.

Según información policial, una menor de 16 años fue la que primero narró que este docente, desde el año 2024, presuntamente la acosaba con frases y tocamientos indebidos.

Efectivos de la Policía Nacional realizaron la visita de constatación al colegio y allí dos escolares más denunciaron haber sido víctimas de presunto acoso por parte del mismo profesor, por lo que este fue trasladado a la comisaría del sector.

El Ministerio Público ya fue informado de este caso para continuar con las investigaciones contra el maestro.

Lambayeque Chiclayo

