Chiclayo: vecinos denuncian aumento de robos por falta de alumbrado público

La ciudadanía vive atemorizada porque los delincuentes aprovechan la oscuridad para realizar sus ilícitos. | Fuente: RPP

Un grupo de vecinos de las cuadras 7 y 8 de la avenida Independencia del pueblo joven San Antonio de Chiclayo denunció que en la zona se ha incrementado la cantidad de robos y arrebatos al paso. Ello, debido a que hace casi seis meses no cuentan con el servicio de alumbrado público, así lo precisó Juana Guivar, una de las residentes.

"Como seis meses no tenemos alumbrado público. Nomás hay un poste que alumbra y los demás no alumbran. Siempre llamamos a Ensa, nos cortan las llamadas, vienen, venimos atrás de las camionetas, que no, que tenemos que mandar una solicitud y esa solicitud nunca llega. Siempre que pasamos está todo oscuro y siempre hay asaltos en todo lo que es San Antonio. Los asaltos es cuestión del día a día", señaló.

La ciudadana añadió que, en la última semana, una joven fue víctima de la delincuencia en la puerta de su vivienda, pues alrededor de las 5.00 a.m. le fue arrebatado su bolso y su celular.

Por su parte, otro de los vecinos exigió la pronta reposición del servicio de alumbrado público, ya que dijo que, pese a sus constantes llamadas y reclamos, hasta ahora no han acudido para solucionar esta problemática. La ciudadanía vive atemorizada porque los delincuentes aprovechan que la zona está a oscuras para realizar sus ilícitos.

Delincuentes que asaltaron a esposa e hija de mayor PNP fueron capturados en Chiclayo

La esposa y la menor hija del mayor PNP Antonio Ramírez fueron asaltadas por dos delincuentes a bordo de una moto lineal, quienes incluso encañonaron a la niña para llevarse sus pertenencias.

Tras ello, gracias a una rápida intervención policial y un recorrido que trajo consigo una balacera, los delincuentes fueron capturados y se pudo recuperar las pertenencias.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Villanueva Marín, de 28 años; Edinson Vásquez Reyes, de 31 años; y Gino Eugenio Pérez, 20 años. Todos ellos fueron puestos a disposición de la comisaría César Llatas Castro para que se continúe con las diligencias conforme a ley.