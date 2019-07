Audiencia del consejero regional Esar Aguilar | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo sentenció a tres años y cuatro meses de pena suspendida de la libertad al consejero regional Esar Aguilar Valdera, quien, además, deberá estar sujeto a normas de conducta, acudir a firmar al juzgado y pagar 10,000 soles de reparación civil a favor del Estado.

El consejero regional, de Podemos Perú, también se sometió a la terminación anticipada en el proceso que se le sigue por estar inmerso en la organización delictiva 'Los temerarios III: la tercera ola del crimen', acusado por el delito de cohecho pasivo.

La Fiscalía logró establecer que el actual fiscalizador, del partido político Podemos Perú, pagó coimas y fue intermediario de sobornos a funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para beneficiarse con contratos para el alquiler de camionetas y motobombas entre los años 2 016 y 2 017.

De esta manera, Aguilar Valdera deberá dejar el cargo y su lugar será ocupado por el ingeniero industrial Luis Alonso Barturén Pizarro, quien figura como accesitario de Aguilar en la lista regional de Podemos Perú.

Otros condenados

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque consiguió que se condene también con la misma pena a Tomás Aguilar Valdera, hermano del consejero, como cómplice del delito de colusión simple.

Igual sentencia recibieron Néstor Salinas Vásquez, exgerente de Epsel; Yuri Campos Silva y Juan Francisco Torres More, por el delito de cohecho activo genérico.

Mientras que al acusado José Miguel Vásquez Mendoza se le impuso la pena de cuatro años y tres meses de pena suspendida por el delito de cohecho pasivo genérico.

Dirigente de los transportistas modalidad colectivos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Habla el dirigente

En tanto, en este mismo proceso de “Los temerarios III: la tercera ola del crimen”, la titular del juzgado, Cecilia Grandez Rojas, dictó condena por 3 años 4 meses al dirigente de transportes José Guarnís Vásquez, quien también se acogió a la terminación anticipada.

Luego de escuchar su sentencia, el transportista en declaraciones a la prensa dijo que tuvo que aceptar una culpa que no es suya, debido a un tema de salud.

"He estado enfermo, hospitalizado más de ocho días, me siento tranquilo y he tenido que aceptar algo que no es mío. Yo, personalmente, no he pagado ninguna coima. Tengo más de 15 años como dirigente gremial y nunca he tenido problemas”, refirió.