Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, reconoció el valor histórico de la ciudad de Lambayeque en la gesta de la Independencia y anunció que ahora su propuesta buscará un trabajo en bloque en todo el norte para no generar divisionismo.

En declaraciones exclusivas a RPP Noticias, dio marcha atrás en su iniciativa legislativa para declarar a Trujillo como la “Ciudad de la Independencia”, luego de conocer el rechazo y reacciones de incomodidad en toda la comunidad lambayecana, que colocan a la Ciudad Evocadora como el sitio donde se dio el primer grito libertario el 27 de diciembre de 1820.

“Vamos a respetar la historia de Lambayeque, ahora se buscará trabajar en coordinación y en bloque con estas ciudades norteñas que sabemos cumplieron un rol muy importante en la gesta libertadora”, indicó.

Montenegro precisó que se buscará una propuesta que logre un consenso y no divisionismo con las ciudades del norte del País.

“Reconozco a Lambayeque como un sitio importante y líder en la declaración de la Independencia, yo me he preparado, tengo primaria, secundaria y universidad en Lambayeque, tengo una vena viva por ellos y en la región La Libertad cuando hemos estado en el concejo del municipio se ha podido poner la ordenanza para que el 29 sea un día sagrado. Pero es momento de tomar esfuerzos para respetar la historia y no separarnos” añadió.

Proyecto de ordenanza

Sobre este tema el alcalde de la provincia de Lambayeque, Alex Rodríguez se mostró sorprendido por la declaración de la ministra y volvió a rechazar la falta de conocimiento de las autoridades de ministerios sobre temas relacionados a la Independencia Nacional.

“Nosotros estamos preparando un proyecto de ordenanza, bien sustentado para presentarlo al Congreso y a la Comisión de Bicentenario, para declarar a Lambayeque como la primera ciudad donde se dio el primer grito libertario antes que en Trujillo, la historia nos respalda” indicó.

Diferentes voces de la sociedad civil mostraron también su rechazo, y anunciaron manifestaciones populares a raíz de esta propuesta de la Ministra de la Mujer.