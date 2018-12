Sunedu: "Si Universidad de Lambayeque no corrigió en dos años, no lo hará en 15 días"

Daniel Navarro, vocero de la Sunedu, señaló que en 15 días difícilmente se subsanan observaciones de 2 años | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

No hay marcha atrás. Daniel Navarro, vocero de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - Sunedu, confirmó que la Universidad de Lambayeque (UDL), inicia hoy su proceso de cese de actividades, el cual será de manera progresiva en los próximos dos años.

Detalló que con la negativa del licenciamiento, en esta casa superior de estudios que cuenta actualmente con 646 estudiantes de cinco carreras, concluyó. El proceso de evaluación de la SUNEDU tiene tres etapas: la revisión documentaria, la verificación presencial y la resolución definitiva.

“La UDL, ni siquiera superó la primera etapa de revisiones; por ello, se le pidió un Plan de Adecuación el que también fue observado y en una segunda presentación no lograron subsanarlas en el tiempo que la misma institución se planteó”, detalló el funcionario a la prensa chiclayana.

Asimismo, dijo que los alumnos deberán decidir si continúan estudiando o van a otras universidades que ofrezcan carreras afines.

“Quienes están en los últimos ciclos pueden concluir, la universidad seguirá emitiendo grados y títulos en los próximos dos años; además puede celebrar convenios interinstitucionales con otras casas de estudio y establecer un acuerdo respecto a las convalidaciones de los cursos, facilidades documentarias e incluso de índole económico”, explicó el funcionario.

Vigilio Acuña pidió calma a padres y estudiantes

Recurso de reconsideración

Por su parte, el promotor de la Universidad de Lambayeque (UDL) y excongresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, en conferencia de prensa informó a los padres de familia y a los universitarios, que la decisión de la Sunedu, será apelada presentando un recurso de reconsideración.

“Tenemos 15 días de plazo para presentar la reconsideración, pues a nuestro parecer las observaciones que se hicieron son muy subjetivas. No nos han evaluado la currícula ni la calidad de profesores; sino más bien el tema de áreas deportivas, entre otras”, detalló.

Respecto a las observaciones a la investigación académica, quien también postuló a Gobernador Regional de Lambayeque en las últimas elecciones, indicó que como universidad joven, las investigaciones no están concluidas y podrán demostrarlo.

Acuña Peralta informó a la comunidad, que la universidad continúa con todas sus actividades programadas para el próximo año, a excepción del examen de admisión de marzo; pero, se mostró optimista con levantar las observaciones.

Madres de familia y estudiantes indignados

Convenios inmediatos

En tanto, los padres de familia que participaron de la reunión informativa se mostraron indignados e increparon a Acuña Peralta el no haber podido lograr el licenciamiento y exigieron que la UDL, firme convenios con otras universidades para viabilizar el traslado de los estudiantes.

“Basta de querer engañarnos, esta situación no será remontada, pues hay muchas observaciones que en 15 días no se corregirán. Ahora, señor, solo esperamos que de inmediato se firmen los convenios para que nuestros hijos no se vean perjudicados”, señaló un madre de familia.

Por su parte, alumnos de los primeros ciclos se mostraron indignados pues señalaron que fueron engañados. “Las autoridades pasaron aula por aula y nos aseguraron que no teníamos de qué preocuparnos, pues la licenciatura de la universidad se lograría; ahora todo el dinero y tiempo que hemos invertido será en vano”, lamentó una de la jóvenes.

La Universidad de Lambayeque se convierte en la cuarta cerrada por la SUNEDU

Panorama nacional

El vocero de la Sunedu, Daniel Mora, señaló que el proceso de licenciamiento para las universidades a nivel nacional continuará durante todo el 2019.

A la fecha, 60 las casáis superiores de estudios las que han obtenido el licenciamiento, 80 están en proceso y 4 no han calificado.

En Lambayeque, de las 11 universidades existentes, incluyendo la nacional Pedro Ruiz Gallo, solo la Santo Toribio de Mogrovejo logró licenciarse, a la fecha, mientras que 9 están en proceso.