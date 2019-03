Primer profesor de música de Susan Ochoa | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Pedro Llamo Jiménez es una voz reconocida en el distrito chiclayano de Pátapo (región Lambayeque), ganador de “Trampolín a la fama en el año 1992”, y toda una leyenda de la canción romántica en la Tierra de la Miel.

“Perico”, como lo conoce todo patapeño, es nada más y nada menos el maestro que hace 25 años descubrió la voz de Susan Ochoa, la ganadora del Festival Viña del mar 2019. Hoy no deja de emocionarse al escucharla brillar en el monstruo de la Quinta Vergara y cuenta detalles inéditos de la carrera musical de la cantante.

“Desde que conocí a Susan sabía que su voz potente haría historia. Ella era muy humilde, no tenía dinero ni siquiera para las pistas musicales. Yo se las grababa, porque sabía que llegaría muy lejos. Cómo vendía sus productos me decía: le traigo pescadito don Perico, y ensayábamos hasta la madrugada, con baterías, no había luz y con una radio pequeñita” recuerda el maestro.

Desde pequeña una gran cantante | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Se perfilaba como una estrella

Con apenas ocho años, la voz de Susan iba poco a poco tomando forma. Con el maestro Pedro Llamo fue aprendiendo además técnicas vocales, control de la respiración, dominio escénico y todas las artes para conquistar al público más exigente. Ya para entonces el entrenamiento era diario, ella trabajaba mañanas y tardes en el mercado y en las noches los ensayos eran casi obligatorios.

“Ser músico es muy difícil, pero Susan con su voz, bien colocada, se ponía en la talla de grandes cantantes, que incluso eran mayores que ella. Tenía conocidos en Bagua, San Ignacio en Jaén, en otros sitios y viajábamos para que Susan sea conocida, junto a los otros chicos que estaban en la academia. Una vez viajando a Bagua se enfermó toda la orquesta, comieron algo que les hizo daño, pero Susan con toda su fortaleza cantó así y deleitó a todos y ganó el primer puesto” recuerda.



Profesor de Susan Ochoa | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Románticos de antaño

Perico, amante de los Long play, y las baladas conquista corazones, acarició la fama con apenas 25 años. “La gente se enamoraba con canciones de los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, Nilton César, Los iracundos, éramos románticos a tiempo completo”; sin embargo, la vida lo golpeó una y otra vez, por eso no deja de emocionarse y derramar unas cuantas lágrimas cuando escucha una y otra vez la canción “Ya no más”, con la que su alumna insigne, alcanzó las dos gaviotas de plata en el vecino país de Chile.



“Yo le escogía las canciones fuertes, le enseñé hasta que ella tuvo 19 años, y desde allí la he seguido siempre en todas sus presentaciones. Me llena mucho de emoción, solo tengo un anhelo, abrazarla, felicitarla y quizá grabar alguna canción con ella, como cuando cantábamos hace años” añade.



Reconocimiento merecido



“Perico” Llamo es un maestro que sonríe cuando recuerda cada anécdota de sus alumnos. Más de 20 brillan hoy en orquestas nacionales y su academia sigue creciendo. La canción “La enamorada que soñé” de Nilton Cesar, con la que ganó el concurso de Trampolín a la Fama, tiene más de 7 mil reproducciones en You Tube, y cada vez que la escucha añora esa etapa gloriosa que lo colocó en la escena musical a nivel nacional.



“Tenía nervios, sostenía con nervios mis muletas, la gente me aplaudió mucho, se acercó Ferrando y me dijo: Eres mi invitado de lujo, allí le conté que tenía parálisis infantil desde los dos años, No dejo de ver ese vídeo” se emociona.



En Pátapo no hay lugareño que no le reconozca el enorme trabajo que realizó con la cantante, por eso no solo él, sino comerciantes, mototaxistas, amigos, familiares y autoridades, que le regalaron los primeros aplausos de la triunfadora de Viña, esperan con ansias su regreso, para confundirse en un efusivo abrazo con ella y escucharla cantar como hace 25 años.