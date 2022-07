Wilson Miñope estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

Los transportistas de la región Lambayeque se sumarán al paro nacional indefinido convocado por este gremio para el próximo lunes, 4 de julio.

Así lo confirmó en La Rotativa del Aire Wilson Miñope, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, quien señaló que los transportistas de la región están sumamente afectados por el elevado precio de los combustibles.

“Si nosotros vamos a ser totalmente prácticos y centrados en el tema, nosotros protestamos inicialmente por el tema de los combustibles”, manifestó tras señalar que su protesta no solo es contra el Gobierno sino también contra el Congreso de la República.

“Y no solo (protestamos) contra el Ejecutivo sino también contra el Legislativo, quienes no tienen la capacidad de poder resolver este problema principal, que es el tema de los combustibles”, sentenció.

Al respecto, Wilson Miñope advirtió que “el Perú es el primero en América Latina en ocupar el precio más alto de los combustibles”, tras lo cual se refirió a los gremios que no han confirmado aún su participación en el paro del 4 de julio.

“Quienes dicen que están en duda o no, pues o no les afecta el tema de los combustibles o la situación económica no los está afectando”, remarcó.



Paro nacional de transportistas

Diversos gremios de transportistas anunciaron un paro indefinido desde este lunes, 4 de julio, ante la falta de solución a su pliego de reclamos, anunció Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL).

“Ha habido una acumulación de demandas que vienen desde noviembre. Ninguno de los temas (34) ha sido resuelto por el Ejecutivo a pesar de haber firmado actas con nosotros con firma de la mayoría de los ministros y a la fecha no hemos tenido respuesta a todas estas actas firmadas y problemática del transporte”, dijo a RPP Noticias.

El dirigente comentó que, en una reunión con el ministro de Transportes, Juan Barranzuela, el pasado 30 de mayo, le expresaron que la única alternativa para levantar el paro de transportistas previsto para el 4 de julio es que muestre los decretos para atender las demandas de este sector.

Detalló que a esta medida de fuerza se han sumado gremios de transporte de carga, transporte urbano, transporte turístico, autos colectivos, taxistas, mototaxistas, transporte fluvial y conductores nacionales y extranjeros. Aseguró, al respecto, que todas estas modalidades forman parte de una alianza gremial conformada por más de 380 gremios a nivel nacional.

