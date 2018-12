Mujeres recibieron nacionalidad peruana | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Mujer cubana obtiene nacionalidad peruana | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Estas historias tienen grandes coincidencias: dos empoderadas y bellas mujeres migrantes, quienes no solo se enamoraron de sus parejas; sino también del Perú, de su cultura, comida y encanto.

Ella es Elizabeth Ditres Gonzales, cubana de nacimiento, llegó al Perú hace 11 años ya casada con el hombre que conoció en su país y de quien quedó completamente embelesada. Es médico de profesión y está realizando una especialización en pediatría.

“Tengo muchas ganas de trabajar con los niños y hacer cosas buenas para los peruano que se portan tan bien conmigo. Siempre voy hacer cubana, pero ahora ya tengo la nacionalidad peruana y me siento muy feliz”, señaló.

Venezolana obtiene nacionalidad | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

En tanto, Yarlou Mendoza Molinares, reconoció públicamente que el amor la trajo hasta nuestro país. Ella es venezolana y salió de su tierra natal, mucho antes de que se presente la penosa situación que viven en la actualidad.

“El amor me trajo y después me enamoré de su gente, su cultura, su comida y me quedé. Se que con esta nacionalidad, asumo derechos y obligaciones que estoy dispuesta a cumplir; además siempre creen que soy de Chota o Celendín”, contó muy emocionada.

Ceremonia para obtención de nacionalidad | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Ciudadanía

Yarlou y Elizabeth, fueron dos de las tres personas que en el Día Internacional de las Migraciones y después de cumplir con los requerimientos establecidos, lograron obtener su nacionalidad al estar casadas con ciudadanos peruanos.

“La tercera persona es un hombre de Nepal, quien hoy no pudo estar presente en la ceremonia, pero su certificado de nacionalidad se lo haremos llegar a su casa”, indicó el jefe zonal de Migraciones, Napoleón Rivas.

Asimismo, informó que a la fecha hay otras tres solicitudes para obtener la nacionalidad, cuyo trámite se está realizando y se podrá concretizar el próximo año.

Finalmente, el funcionario, hizo un último llamado a los ciudadanos venezolanos que aún no tramitan su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), a hacerlo antes de que venza el plazo el próximo 31 de diciembre.