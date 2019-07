Video | No le quieren vender alcohol e intenta ahorcar con una cadena a empleada de minimarket

Video muestra cómo la joven es atacada con una cadena de metal. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Un hombre en presunto estado de ebriedad intentó ahorcar con una cadena de metal a una empleada de un minimarket identificada como Evelin Castillo Rojas, porque esta se negó a venderle licor.

El hecho ocurrió el domingo a las 5 de la mañana cuando la muchacha se encontraba en la tienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Salaverry en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque).

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que el hombre ingresó a la tienda, sin polo, se dirige a la refrigeradora donde estaban las bebidas alcohólicas y trata de abrirla entre forcejeos.

Luego se dirige a donde estaba la vendedora y se arrodilla; según Evelin Castillo, no sabía qué era lo que le pedía y al no entenderle le pide que se retire. El hombre obedece y le dice que no grite, pero minutos después regresa.

El hombre se acerca a Evelin Castillo, toma la cadena y empieza a ahorcarla. Los fuertes gritos de la vendedora hicieron que uno de sus compañeros acuda a auxiliarla y logre atrapar al agresor quien fue detenido por la policía.

Temor

Evelin Castillo manifestó que esta mañana, al acudir a la comisaría, para averiguar sobre su caso le informaron que su agresor fue puesto en libertad y ahora teme que este regrese y le haga daño.

“Me decía que si no le daba algo me iba a matar. Tengo miedo porque él está libre, sabe dónde trabajo y puede hacerme algo o mandar a alguien”, expresó la empleada del minimarket.

La joven solicita garantías para su vida y que las autoridades se encarguen del proceso legal contra el hombre que amenazó con matarla e intentó ahorcarla.