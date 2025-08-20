Accidente en SJL: bus chocó con unidad del Corredor Azul en la avenida Próceres de la Independencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un violento accidente de tránsito se registró esta mañana en la avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

En este punto, un bus de transporte público chocó con una unidad del Corredor Azul, en circunstancias que son motivo de investigación.

Producto del accidente, los choferes de ambos vehículos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a una clínica, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“En San Juan de Lurigancho, la ATU activó de inmediato el protocolo de emergencia tras el choque de un bus de transporte público contra una unidad del corredor Azul, en la avenida Próceres de la Independencia”, informó el organismo en su cuenta de X (antes Twitter).

“En el incidente, resultaron heridos ambos conductores, quienes fueron trasladados a la clínica San Juan Bautista para recibir atención médica”, agregó.



🔴 #ATUInforma | En San Juan de Lurigancho, la ATU activó de inmediato el protocolo de emergencia tras el choque de un bus de transporte público contra una unidad del corredor Azul, en la avenida Próceres de la Independencia. pic.twitter.com/6OAwAw2zxo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 20, 2025

Tránsito interrumpido

Reportes ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de que este accidente ha generado gran congestión vehicular en las inmediaciones de la Estación Caja de Agua del Metro de Lima.

El Cuerpo de Bomberos informó en su página oficial que dos de sus unidades acudieron a atender la emergencia, reportada poco después de las seis de la mañana.

