De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
Martes 19 de agosto | "Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido"
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
Accidente en SJL: bus chocó con unidad del Corredor Azul en la avenida Próceres de la Independencia

El accidente ocurrió en la avenida Próceres de la Independencia.
El accidente ocurrió en la avenida Próceres de la Independencia. | Fuente: Google Street View
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La ATU informó que, debido al aparatoso accidente, los choferes de ambos vehículos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de emergencia a una clínica local.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un violento accidente de tránsito se registró esta mañana en la avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

En este punto, un bus de transporte público chocó con una unidad del Corredor Azul, en circunstancias que son motivo de investigación.

Producto del accidente, los choferes de ambos vehículos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a una clínica, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“En San Juan de Lurigancho, la ATU activó de inmediato el protocolo de emergencia tras el choque de un bus de transporte público contra una unidad del corredor Azul, en la avenida Próceres de la Independencia”, informó el organismo en su cuenta de X (antes Twitter).

“En el incidente, resultaron heridos ambos conductores, quienes fueron trasladados a la clínica San Juan Bautista para recibir atención médica”, agregó.

Tránsito interrumpido

Reportes ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de que este accidente ha generado gran congestión vehicular en las inmediaciones de la Estación Caja de Agua del Metro de Lima.

El Cuerpo de Bomberos informó en su página oficial que dos de sus unidades acudieron a atender la emergencia, reportada poco después de las seis de la mañana.

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
SJL Accidente de tránsito San Juan de Lurigancho ATU

